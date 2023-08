Fradi és Honvéd: Mátyus Jánosnak mint anya és szerelem

– A Budafok két győzelemmel kezdte az idényt. Örül neki, vagy ellenkezőleg, kéri a jussát a káröröm?

– Mindkét végletre megvan ilyenkor a duma. Ha egy edző volt csapata rosszul muzsikál, akkor az, lám, eljöttem, máris baj van, ha viszont jól, akkor ez még az én munkám eredménye. Tehát utóbbi… Nem, véletlenül sem vagyok ellendrukker, követem a volt csapatom, sőt úgy általában a volt csapataim szereplését. Budafokra ráadásul barátságban érkeztem, Jakab János elnök úrhoz régóta fűz sportbarátság, s ennek jegyében is váltunk el.

– Szinte mindenki biztos volt benne, ha távozik Budafokról, akkor az csakis az ön döntése lesz. Ám egy-egy nyilatkozatmorzsa, miként most az öné is, arra utal, mintha mégsem így történt volna. Miért fogyott el a bizalom?

– Nem akarok mellébeszélni, pláne nem egy jó kapcsolatot megsérteni. Az alaphelyzet ugyanis valóban az, hogy hálás vagyok a Budafok vezetőinek, amiért lehetőséget adtak egy évvel ezelőtt. Talán azt is hozzátehetem, éltem a bizalommal, edzői pályafutásom eddigi legnagyobb élménye, sőt sikere, hogy a másodosztályú Budafokkal bejutottunk a Magyar Kupa döntőjébe, ahol csak hosszabbításban maradtunk alul. Idén nyáron más a helyzet a klubnál, mint egy éve. Bizonyos kérdésben másként gondolkoztunk a folytatásról, s mivel nem jutottunk egyezségre, békében elváltunk. A labdarúgásban, sőt úgy általában az életben ez mindennapos történet.

A Magyar Kupa-döntő Mátyus János legnagyobb edzői sikere (Fotó: Nemzeti Sport /Szabó Miklós)

Se ETO, Se Honvéd, se Vasas

– A vektorok a nyár elején abba az irányba mutattak, hogy az ETO edzője lesz. Többször ki is mondta, három csapat áll igazán közel a szívéhez, a Győr, a Honvéd és a Fradi. Volt realitása a győri szerződésének?

– Utólag azt kell mondjam, nem. Először a Honvéddal boronáltak össze, majd a Vasassal, végül az ETO-val, ám még tárgyalásig sem jutottam el egyik klubbal sem.

– E három csapatot az is összeköti, hogy általános véleményként közülük kerülhet ki a két feljutó. Ön is így látja?

– Igen, a körülmények ezt ígérik. Győrben szokatlan, bátor lépésre szánták rá magukat a vezetők, nem csupán külföldi edzőt szerződtettek, több légióst is, lemondanak tehát az MLSZ központi támogatásáról, ami azt üzeni, az ETO-nál egyetlen elfogadható eredmény létezik, a feljutás. A csapat ennek megfelelően meggyőzően, két győzelemmel rajtolt. A Vasas ellenkezőleg, két vereséggel, de szerintem összekapja magát, s ugyanezt várják a szurkolók a Honvédtól is.

– S ha mégsem… A minap egy interjúban fesztelenül kijelentette: kivárja az edzőváltás első hullámát, s majd októberben lesz munkája. Ez a szókimondás szokatlan a magyar futballban. Többször megégette már magát emiatt?

– Most őszintén, nem ezt teszi valamennyi állás nélküli edző? A játékosaimnak is mindig elmondom a véleményem, a jót és a rosszat egyaránt. Ez sokszor kellemetlenséggel jár, de hosszú távon kifizetődő.

– S mi lenne az álmai csapata?

– Ahogy már mondtam, Honvéd, Fradi, Győr. Ám természetesen nem vagyok finnyás, az NB I-ben bármelyik klubnál szívesen dolgoznék, s az NB II sem derogál, ha valóban komoly célt tűznek ki.