Nagyot harcolt, de nem bírt egymással a Diósgyőr és a Paks

Bognár György, a Paks vezetőedzője az ígérte, hogy a csapata idegenben is nekiesik a Diósgyőrnek. Hozzátette, szerinte az ellenfél szándéka is ugyanez, és nem tévedett: a DVTK óriási lendulettel és határozottsággal kezdte el kettőjük mérkőzését. Sorra vezette az akciókat a vendégek kapuja felé, több szögletet is beívelhetett, és mindennek a 15. percben meg is lett az eredménye: Stephen ballal jól adott be balról, a Kovács mellől és a rövid oldalon berobbanó nigériai támadó, Edomwonyi a védőjét, Temesvárit megelőzve 4 méterről középen a léc alá fejelt –1-0.

Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila

Nagyon úgy tűnt, ez egyoldalú mérkőzés lesz, ám a félidő feléhez érve hirtelen és váratlanul nagyot változott a kép. A Paks magához ragadta a kezdeményezést, és szerepet cseréltek a csapatok, most a vendégek támadtak nagy erőkkel, és a házigazdák védekeztek. A kapusuk néhányszor remekül védett, ám a 28. percben már ő sem segíthetett: Szabó Bálint a jobb oldalon remekül ugratta ki Könyves Norbertet, aki 8 méterről az elcsúszva szerelni igyekvő Szatmári mellől jobbal a hosszú, jobb alsó sarokba gurította a labdát, Senticnek esélye sem volt a hárításra –1-1. A játékrész utolsó negyedórájában változatosabb lett a játék, a közönség nem unatkozott.

A fordulás után is mindkét fél gólra törően futballozott, mozgalmas volt a mérkőzés, akadtak lehetőségek itt és ott is. Ezek rendre kimaradtak, és nem bírtak egymással a csapatok. A 85. percben az amúgy is sokat hibázó Temesvárit a játékvezető második sárga lappal kiállította, Bognár György a negyedórával korábban becserélt Hahn Jánost hívta le, hogy védőt cserélhessen be. A Diósgyőr tehát a hajrában emberelőnyben futballozhatott, ennek ellenére néhány percig a vendégek szorították a kapuja elé a DVTK-t. A hosszabbítás viszont a hazai csapaté volt, Szappanos Péternek kétszer is nagyot kellett védenie, de az eredmény már nem változott, a döntetlen igazságos.

OTP Bank Liga, 3. forduló

péntek:

MTK–Kisvárda 0-0, Hidegkuti-stadion, 1979 néző, jv.: Rúsz. szombat:

Újpest–Mezőkövesd 1-1 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, 5115 néző, jv.: Berke. Gólszerző: Simon K. (88.), illetve Lehoczky (92.)

Diósgyőr–Paks x-x (1-1), DVTK Aréna, 6649 néző, jv.: Bognár T. Gólszerző: Edomwonyi (15.), illetve Könyves (28.) vasárnap:

Debrecen–Zalaegerszeg 16.30

Ferencváros–Puskás Akadémia 18.45

Kecskemét–Fehérvár FC 21.00

A mérkőzéseket az M4 Sport élőben közvetíti.

Borítókép: Könyves Norbert egyenlítő gólja (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)