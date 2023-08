Kisvárdai bátorság: debütált a Fradi korábbi, húszéves kapusa

Az MTK és a Kisvárda játékosai úgy döntöttek péntek este, nem pezsdítik fel a nézőket, inkább pihenésre ösztökélik őket, ennek megfelelően eseménytelen, álmosító meccset vívtak. Ha valakit lehet dicsérni, akkor az a vendégek kapusa. A húszéves Kovács Marceli, aki korábban a Ferencváros játékosa volt, az első NB I-es meccsén védett, s több nagy lövést is hárított.

Milos Kruscsics nem lehet maradéktalanul elégedett (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

– Ha valamelyik csapat be tudott volna találni korábban, akkor a nézők jobb mérkőzést láthattak volna – szakadt ki Milos Krurcsicsból az értékelése közepette. Dicséretes őszinteség… A Kisvárda szerb trénere úgy látta, a csapatának inkább az első félidőben volt lehetősége a gólszerzésre.

– Nekünk is voltak helyzeteink, ahogy az MTK-nak is. Az volt fontos, hogy lássam, tud-e változtatni a csapat a kecskeméti vereség után. Az első félidőben jól játszottunk, elégedett lehettem. Voltak helyzeteink, igaz, az eladott labdáinkból az MTK-nak is. A második játékrészben már jobban dominált az erő, meghatározóvá vált a fáradtság. A gól hiányzott ebből a meccsből…

Horváth Dávid finoman a jövőre is célzott

A mérkőzés azt is üzeni, az MTK-nak vért kell izzadnia a bennmaradásért. A kék-fehérek három forduló után nyeretlenek, két döntetlen és egy vereség a mérlegük, s ugyan kit győzzenek le, ha nem a Kisvárdát hazai pályán. Horváth Dávid egész óvatosan utalt is a jövőre, megemlítve, hogy kicsi a különbség a csapatok között. Így igaz.

– Voltak jó periódusaink, amikor eldönthettük volna a meccset. Látszik, milyen kicsik a különbségek a csapatok között, pont ezek a momentumok hiányoznak, hogy a magunk javára fordítsunk egy ilyen döntetlen szagú mérkőzést – nyilatkozta az MTK vezetőedzője.

