A tartalékoló Debrecen a hajrában lőtt góllal nyert a ZTE ellen

A Debrecen csak egy meccset játszott le vasárnap délutánig a bajnokságból, egyet elhalasztott, és így százszázalékos mérleggel fogadta a Zalaegerszeget. A ZTE kissé megtépázott tekintéllyel érkezett a cívis városba, ugyanis az első három tétmeccsét elveszítette, beleérte az NK Osijek elleni párharcot is az Európa-konferencialigában, ám egy hete otthon legyőzte az MTK-t, és ez helyreállíthatott valamennyit az elveszített önbizalomból.

Tajti Mátyás veszélyes volt a debreceni kapura Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly

Ezt bizonyította a debreceni találkozó is, ugyanis a vendégek igen bátran futballoztak a Nagyerdei Stadionban. Szrdjan Blagojevics, a házigazdák vezetőedzője tartalékolt a Rapid Wien elleni visszavágóra, ezért csak a kispadra jelölte a csapatkapitány Dzsudzsák Balázst és Megyeri Balázst is, ám feltehetően nem csak ezért játszott jobban a ZTE, a Loki enerváltnak tűnt. Különösen Tajti Mátyás volt elemében, és a 42. percben hozzá fűződött a meccs addigi legnagyobb helyzete: Sajbán passzolt vissza a tizenhatoson belül az érkező Tajtinak, a lövése lepattant 15 méterről, de visszakerült hozzá, óriási csellel újra helyzetbe jutott, okos gurítását viszont Mojzis mentette a góvonalról.

Szrdjan Blagojevics a második félidő derekán hármat is cserélt, beállt Dzsudzsák is, és élénkebb lett a DVSC játéka. Ennek a 83. percben meg is lett az eredménye: a szintén csereként beállt Kiziridisz indult meg előre, balról, három ember között is elment, majd 13 méterről, jobbal nagyon pontosan lőtt a jobb alsó sarokba – 1-0.

OTP Bank Liga, 3. forduló

péntek:

MTK–Kisvárda 0-0, Hidegkuti-stadion, 1979 néző, jv.: Rúsz. szombat:

Újpest–Mezőkövesd 1-1 (0-0), Szusza Ferenc Stadion, 5115 néző, jv.: Berke. Gólszerző: Simon K. (88.), illetve Lehoczky (92.)

Diósgyőr–Paks 1-1 (1-1), DVTK Aréna, 6649 néző, jv.: Bognár T. Gólszerző: Edomwonyi (15.), illetve Könyves (28.) vasárnap:

Debrecen–Zalaegerszeg 1-0 (0-0), Nagyerdei Stadion, 5011 néző, jv.: Vad II. Gólszerző: Kiziridisz (83.)

Ferencváros–Puskás Akadémia 18.45

Kecskemét–Fehérvár FC 21.00 (tv: M4 Sport)

Borítókép: A Loki a második félidőben már többet támadott (Fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)