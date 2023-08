Véget ér a bűvös sorozat, második generációs áttörés várható Olaszországban

A címvédő Napoli sem az. Giuntoli mellett a sikerek másik letéteményese, az edző, Luciano Spalletti is távozott. Hivatalosan pihenésre vágyott, kevésbé hivatalosan nem jött ki a klubelnökkel, a Lionel Messit kreténnek nevező Aurelio de Laurentiisszel. Távozott a már említett dél-koreai védő, de a két másik, a grúz és a nigériai kulcsember maradt. A korábban a Rómánál dolgozó, a szaúdi Al-Naszrtól állítólag Cristiano Ronaldo miatt kipenderített francia Rudi Garcia feladata lesz tartani a tavalyi őrült tempót vagy legalábbis nem letérni a sikeres útról.

✍️ Rudi García è il nuovo allenatore del Napoli!

Benvenuto Mister 👋 pic.twitter.com/aYjOVpGDP9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 15, 2023

A következő szezonban Milánóból érkezhetnek a trónkövetelők. A tavasszal a Bajnokok Ligájára összpontosító, a döntőig menetelő Inter három kulcsemberét, Andre Onanát, Marcelo Brozovicot és Milan Skriniart is elveszítette, de okos, főképp olcsó igazolásokkal készül a trónfosztásra. Marcus Thuram mellett megjelent a Bayern kapusa, Yan Sommer, és a Sassuolo tehetséges fiatal középpályása, Davide Frattesi is. Simone Inzaghi edzőtől elvárják a bajnoki címet. Ugyanez talán nem érvényes Stefano Piolira. A Milan a Premier League-ben parkolópályára tett játékosokat (is) igazolt (Christian Pulisic, Ruben Loftus-Cheek), eladta Sandro Tonalit, a tulajdonosok elküldték a klublegendát, Paolo Maldini sportigazgatót, amivel nem szereztek jó pontokat a szurkolóknál.

A fővárosban nem volt komoly mozgás vezetői szinten. De szezon közben erre van esély: az AS Romát edző José Mourinho nem szeret három évnél többet eltölteni a klubjainál, Rómában a most kezdődő szezonja lesz a harmadik. A nehezen kezelhető portugál telekürtölte a sajtót, hogy végre vegyen a klub egy tisztességes középcsatárt, miután kidőlt az első számú gólvágó, Tammy Abraham. Eleddig nem teljesült a kívánsága, de talán kiköt az Örök Városban az Atalanta támadója, Duvan Zapata. Mourinho fővárosi kollégája, a Lazio edzője Maurizio Sarri állítólag házon belül adta le a listát, és végül teljesült az óhaja: a Szaúd-Arábiába szerződött Szergej Milinkovics-Szavicsot japán játékossal pótolja a klubja, amely még mindig a 33 éves csatárra, az egyre sérülékenyebb Ciro Immobilére építi a támadó játékát. Mindezek után meglepő lenne, ha a Lazio beleszólna az északi csapatok és a Napoli aranycsatájába.