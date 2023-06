Mourinho keményen megbűnhődik a budapesti kirohanása miatt

José Mourinho nehezen viselte, hogy az európai kupadöntőkben való makulátlan sorozata megszakadt, és csapata, az AS Roma május utolsó napján 1-1-es döntetlent követően tizenegyesekkel kikapott a Sevillától. A budapesti Európa-liga döntőjében elszenvedett vereséget a portugál szakember Anthony Taylor játékvezető ténykedésével magyarázta, akit előbb a sajtótájékoztatón bírált, majd a parkolóban is rátalált „ellenségére”, és káromkodások közepette mondta el a véleményét az angol bíró munkájáról. Mourinho ezt nem úszta meg szárazon, a kirohanása miatt négy Európa-liga-mérkőzésre eltiltotta őt az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) fegyelmi bizottsága.

Nem Mourinho volt az egyetlen, aki Tayloron vezette le a dühét. Az olasz szurkolók a budapesti repülőtéren futottak össze a játékvezetővel, lökdösni kezdték őt, emiatt rendőrségi beavatkozásra is szükség volt. A drukkerek emellett már a Puskás Arénában is viháncoltak, pirotechnikai eszközök használata, illetve különféle tárgyak bedobálása miatt az AS Romát 55 ezer euró befizetésére kötelezték, illetve a stadionban okozott károkat is meg kell téríteniük az olaszoknak, míg a klub szimpatizánsai nem vehetnek részt a Farkasok következő nemzetközi mérkőzésén.

Borítókép: José Mourinho a budapesti döntőn (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)