Vajon mi lesz a nyáron Európa legjobb formában levő csapatával?

Marco Rossi tavaly ősszel azzal viccelődött a közösségi oldalán, hogy szívesen honosítaná André-Frank Zambo Anguissát. A Fulhamtől 15 millió euróért szerződtetett kameruni pitbull nem csak kemény, érti is a futballt. Ez a párharcaiból is kiderül, nem véletlenül építette be Spalletti a csapatába. A koreai Kim Min Jae a Fenerbahcétól érkezett, övé a nyári transzferrekord Nápolyban: a 18 millió eurós védő is bevált, kirobbanthatatlan a 23 olasz bajnoki meccsen csak 15 gólt kapott nápolyi védelemből.

Anguissa is bevált Fotó: Europress/AFP/Eliano Imperato

De Laurentiisnek nincs oka a panaszra: a Napoli 23 forduló után 15 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot az Inter előtt. Spalletti csapata minden tekintetben a mezőny fölé nőtt, a legtöbb rúgott (56) és a legkevesebb kapott (15) gól is a nápolyiaké a szezonban. Két „korai”, augusztusi döntetlent (Fiorentina, Lecce) és egy januári vereséget (Internazionale) leszámítva hibátlanul menetel a Serie A-ban. Legutóbb a Diego Maradona nevével fémjelzett csapat nyert bajnokságot, 1990-ben, harminchárom év után lehet a scudetto a nápolyiaké.

Maradona nem élhette meg a sikerkorszakot:

A csapat formáját és a 15 pont különbséget látva csak idő kérdése, hogy Spalleti együttese mikor biztosítja be az elsőségét.

A BL-ben is tényezők lettek

A Bajnokok Ligájában is meggyőzően menetel az olasz bajnokjelölt. Liverpoolban nem szívesen emlékeznek szeptember 7-re, amikor a csoportkörben hatalmas verést kapott Jürgen Klopp együttese: 44 perc után 3-0-ra vezetett a Napoli, a Premier League-élcsapatok egyik kedvenc célpontja, a nigériai Victor Osimhen kihagyott tizenegyese is belefért az első félidőben.

A Napoli két meccsen hat gólt rúgott a Rangersnek, az Ajaxot Amszterdamban intézte el 6-1-re, majd hazai pályán 4-2-re, így a Liverpool elleni szűk, 2-0-s vereség nem veszélyeztette a csoportelsőséget. Az „alapszakaszban”, a csoportkörben a Napoli büszkélkedhet a gólrekorddal: 20 gólnál egyik csapat sem szerzett többet, a második, Bayern hat meccsen 18 gólt szerzett.

Kedden este az Eintracht Frankfurt ellen, immár az egyenes kieséses szakaszban tovább folytatódott a sikerszéira: az idegenbeli 2-0-s győzelem inkább a németekre nézve volt hízelgő. Kvaratskelia kihagyott tizenegyese nem osztott, nem szorzott; a 2-0 után nehéz elképzelni, amint hazai pályán elvéreznek Spalletti fiai.

Nem minden vagy minden a pénz?

Aurelio de Laurentiis az Eintracht elleni 2-0-s győzelem után a mexikói TNT Sportnak büszkén ecsetelte a klubja erényeit, elsősorban a játékosok felfedezését emelte ki. – Az új szerzemények beváltak, megbízhatóan teljesítenek. Korábban jó érzésekkel töltött el, hogy felfedezhettünk olyan játékosokat, mint Edinson Cavani, Ezequiel Lavezzi és Gonzalo Higuain. Most pedig nálunk játszik Osimhen, Kvaratskhelia és Kim – kezdte De Laurentiis.

Spalletti irányítja a leendő bajnokcsapatot Fotó: Europress/AFP/Alberto Pizzoli

A tulajdonos nem feltétlenül akarja eladni a csapata legfontosabb játékosait, de nem titkolta, hogy olyan ajánlat érkezzen, ami a klub számára elfogadható. – Nagyon jó vagyok a szerződéskötésekben. Amikor valaki hozzánk érkezik tárgyalni, tudom, hogy a játékosainkat élő szerződés köti hozzánk, tehát nehéz őket innen elmozdítani. De soha nem mondd, hogy soha: néha vannak olyan ajánlatok, amiket egyszerűen nem lehet visszautasítani – mondta a tulajdonos. A végén igyekezett megnyugtatni a nápolyi drukkereket; azt mondta, reméli, még sokáig ragyognak a fiatalok a Stadio Diego Maradonában.

Európa leglátványosabban játszó csapata együtt marad? Érdemes lesz erre visszatérni a nyáron.