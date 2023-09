A Manchester United és a Milan is szívességet tett a Fradinak

A Ferencváros nehéz sorsolást kapott a Konferencialigában, többek között a tavalyi döntős Fiorentina is a magyar bajnok ellenfele lesz a csoportkörben. Az olaszok a nemzetközi átigazolási időszak legvégén legismertebb játékosaik közül kettőtől is megváltak: Szofjan Amrabat a Manchester United, Luka Jovics a Milan mezében játszik majd a 2023/24-es idényben.

Szofjan Amrabat (lilában) a West Ham elleni Kl-döntőben még játszott, a Ferencváros elleni csoportmeccseken nem lép pályára (Fotó: AFP/Giuseppe Maffia)

Amrabat már télen, a marokkóiak világbajnoki elődöntője után is népszerű célpont volt, de akkor még maradt Firenzében. Sőt, most is csak kölcsönbe távozott, de a Ferencváros elleni Kl-meccsek helyett a Manchester United színeiben a Bajnokok Ligája csoportkörében szerepelhet.

Jovics korábban a Real Madriddal epizódszereplőként már nyert BL-t, idén a sorozat halálcsoportjában szerepelhet, miután a bajnokságban nagyszerű rajtot vett AC Milan ingyen szerezte meg a játékjogát.