A nőknél bravúr, a férfiaknál papírforma lenne a címvédés

Ami rossz hír a soproniaknak, az reménykeltően hangzik a vetélytársak fülének. Három komoly trónkövetelőt találunk a mezőnyben, és mindhárom reálisan látja magát április közepére a csúcson. Ide tartozik természetesen az előző kiírás ezüstérmese, a Győr is, amely most alanyi jogon indul az Euroligában. Bár a klubtól elment négy meghatározó légiós, ugyanolyan jó külföldiek érkeztek a helyükre. Az élre kívánkozik a magyar válogatott Cyesha Goree, aki korábban már játszott a csapatban, a brit-amerikai Kristine Anigwe, aki a Chicago Sky-tól szerződött Győrbe, Diamond Miller csapattársa a WNBA-ben Juhász Dorkának, a Minnesota Lynx magyarjának, de Destiny Slocum neve is jól cseng a női kosárlabdában.

Cyesha Goree (jobbra) visszatért Szekszárdról visszatért Győrbe. Fotó: Nemzeti Sport/Dömötör Csaba

A Diósgyőr selejtezőt játszott az Euroliga csoportköréért, és kettős győzelemmel jutott be a a London Lions ellen a csoportkörbe, ahol már tavaly is biztatóan szerepelt. A gerinc együtt maradt, és elment ugyan a remek Arella Guirantes, valamint Cheridene Green és Bernáth Réka is, a francia Ana Tadic és az amerikai Kaila Charles komoly erősítésnek számít. Sokat jelent, hogy Darcee Garbin, Milica Jovanovics és Kányási Veronika maradt Diósgyőrben, és ha a csapat bírja a kettős terhelést, akkor nagy esélye lehet a bajnokság megnyerésére.

Kányási Veronika maradása jó hír a DVTK szurkolóinak. Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton

A Győr és a Diósgyőr mellett a Szekszárd pályázhat még a trónra, amelynek ezúttal az Euroliga helyett meg kell elégednie az Európa Kupával. Az esélyeit azonban gyengíti, hogy új csapatot kell építenie Djokics Zseljko vezetőedzőnek, hiszen alapemberek mentek el a klubtól: a válogatott Studer Ágnes a török Mersinhez szerződött, Cyesha Goree Győrbe költözött, Bálint Réka pedig befejezte a pályafutását. Visszajött viszont Theodorán Alexandra, az amerikai Jacinta Monroe, a szerb Alekszandra Sztancsev és a horvát Ana Vojtulek még az alkalmazkodás kezdeti szakaszában tart, ugyanakkor a TFSE-MTK-tól érkezett Horváth Bernadett biztosan gyorsan beilleszkedik Studer Ágnes posztján.

A címvédő Falco tovább erősödött

A nőkkel ellentétben a férfiaknál nincs jele annak, hogy komoly kihívója lenne a címvédő Falcónak. Nyilván a szombathelyi csapat számára nem ígérkezik sétagaloppnak a bajnokság, ám az előző idényhez képest sikerült erősödnie, míg a szóba jövő vetélytársakról nem mondható el ugyanez. A Falco megtartotta Perl Zoltánt, Keller Ákost, Matthew Tibyt, Boris Baracot, Stefan Potot, ami már önmagában nagyszerű, de visszajött a klubhoz a francia élvonalból a válogatott Benke Szilárd, ide szerződött az ugyancsak válogatott Pongó Marcell, a roppant tehetséges, 23 év alatti Tanoh Dez András, a horvát válogatott Antonio Joradno – ebből a keretből igen erős csapatot lehet kovácsolni.

Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Az ezüstérmes Alba Fehérvár ezzel szemben papíron gyengült, elsősorban azért, mert eltűnt a magyar magja: Somogyi Ádám a spanyol első osztályban folytatja, Pongó Marcell a Falco játékosa lett, Szabó Zsolt pedig visszavonult, csak Vojvoda Dávid maradt meg.

A klub a távozott légiósokat olyan külföldiekkel pótolta, akik ismerik a magyar közeget, Siyani Chambers Körmendről tette át ide a székhelyét, Jordan Barnett Sopronból, James Dickey pedig korábban Szegeden nyújtott kiemelkedőt.

Körmenden lényegében csak a légiósok cserélődtek, öt is érkezett, nagy kérdés, hogy mire lesznek képesek, hiszen itthon még ismeretlenek.

A Szolnok az előző idényben csalódást keltően szerepelt, és most ugyanabban a cipőben jár, mint a Körmend: lecserélte a légiósait, és menet közben derül ki, ezzel mire jut. A Paks az előző bajnokságban nem jutott be a rájátszásba, a kerete most erősebbnek tűnik, a Zalaegerszeg is harcban lehet a dobogóért, ahogyan a Sopron is, amely elveszítette Valerio-Bodon Vincentet, aki Észak-Amerikában próbált szerencsét, és a Los Angeles Lakerstől kapott szerződést. Trónkövetelők tehát akadnak, a papírformát nézve azonban jelenleg tényleg botorság lenne a Falco újabb aranyérme ellen fogadni.

Borítókép: Fegyverneky Zsófia 39 évesen a nehézségek ellenére is folytatja a játékot Sopronban (Fotó: Nemzeti Sport/Koncz Márton)