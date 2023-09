Sérülések és be nem tartott ígéretek nehezítik a Sopron Basket életét

Nemrég még Európa trónján ült, most viszont komoly gondokkal küzd a Sopron Basket. A csapat tavaly áprilisban óriási bravúrt végrehajtva megnyerte a kontinens legrangosabb női sorozatát, az Euroligát, és akkor még csak sejteni sem lehetett, hogy hamarosan nagy fordulat áll be a klub életébe. A soproniak az idén nem jutottak be az Euroliga négyes döntőjébe, amire 2018 óta nem volt példa, majd nemsokára robbant a bomba: Török Zoltán ügyvezető június 15-én bejelentette, a klub anyagi biztonságának a megőrzése érdekében a csapat a következő idényben nem indul el a nemzetközi porondon egyik kupában sem.

Ekkor volt a csúcson a Sopron Fotó: Anadolu Agency via AFP/2022 Anadolu Agency/Elif Ozturk Ozgoncu

Nagy fegyverténynek számított, hogy ennek ellenére a fiatal sikeredző, Gáspár Dávid maradt a kispadon, és aláírta az új szerződését több olyan neves kulcsjátékos, mint Fegyverneky Zsófia, Jelena Brooks, Határ Bernadett és Turner Yvonne. A csapat már jó ideje megkezdte a felkészülést, a múlt héten második lett egy brnói tornán, szerdán pedig a SERCO UNI Győr ellen játszik a Krasznai Ferenc-emlékmérkőzésen, ám a keret jelenleg igencsak tartalékos.

A Sopron Basket a hivatalos oldalán jelentette be, hogy Erdélyi Alexandra az egyik edzésen súlyos térdsérülést szenvedett, egy szerencsétlen mozdulat során a belső oldal- és a keresztszalagja is elszakadt, és várhatóan az egész szezon kihagyására kényszerül.

A válogatott center, Határ Bernadett, a vele kötött szóbeli megállapodás ellenére csak a WNBA szezon lezárultát követően, október során csatlakozik a csapathoz, de Turner Yvonne sem érkezett meg a megállapodás szerinti határidőig,

ő azonban a héten még befuthat. És még nincs vége: a soproniak négy-hat héten keresztül nem számíthatnak Jelena Brooks játékára, akinek egy tisztító jellegű térdműtéten kell átesnie.

A női bajnokság szeptember 30-án kezdődik meg, a Sopron Basket a TFSE-MTK vendégeként rajtol.

Borítókép: Határ Bernadett később érkezik Sopronba, mint ígérte (Fotó: Tolnai Népújság/Mártonfai Dénes)