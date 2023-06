Sokkoló bejelentést tett az Euroliga tavalyi magyar győztese

Nem túlzás: megrázó bejelentést tett Török Zoltán, a Sopron Basket ügyvezetője. Szurkolói ankéton ismertette a bajnoki és kupagyőztes csapat keretét a következő évre, és a klub hívei hiába vártak ismeretlen nevet, esetleg légióst.

Fotó: Sopron Basket

– Harminc év lezárására gyűltünk ma össze. Hogyan jutottunk el idáig, és mi fog történni ezután, erre igyekszem a mai este a legjobb tudásom szerint választ adni – kezdett bele egy időutazásba az első bajnoki címtől kezdve Török Zoltán, amelynek a végén részletes elemzést adott az elmúlt esztendő rengeteg nehézségéről és természetesen a pozitívumairól. Utóbbi bázisa az alapcsapat volt, az a mag, amely évek óta jól teljesít.

Sőt, nem is jól, hanem fantasztikusan, amire bizonyíték, hogy a Sopron Basket 2018 óta a legrangosabb női sorozatnak, az Euroligának négyszer is bejutott a négyes döntőjébe, és két negyedik hely, valamint egy ezüstérem mellé tavaly meg is nyerte a trófeát. A legutóbbi kiírásban elbukott a negyeddöntőben, ám a 2022-es bravúrt, az Euroliga megnyerését csoda lett volna megismételni. Török Zoltán joggal mondta, hogy a klub évek óta túlteljesít, és a Sopron Basket az újkori magyar kosárlabda legsikeresebb klubja.