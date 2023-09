Erőtlen volt a Real Madrid, az Atlético vette el az idénybeli veretlenségét

A La Ligában ötből öt meccset megnyert a Real Madrid a derbi előtt (plusz ha a Bajnokok Ligáját is ide vesszük, akkor hatból hatot), míg az Atlético eggyel kevesebb mérkőzésen is botlott már kétszer, egy-egy vereség és döntetlen is becsúszott Diego Simeone együttesének a bajnokságban. Mindebből semmi sem látszott az egymás elleni rangadón.

Álvaro Morata, az egykori Real-nevelés tarthatatlan volt a madridi derbin. Fotó: MTI/Rodrigo Jimenez

Az Atlético már a negyedik percben megszerezte a vezetést, Lino bal oldali beadását a Real-nevelésű Álvaro Morata fejelte a kapuba – 1-0. A 18. percben máris megduplázta előnyét a hazai csapat, egy újabb bal oldali beadás után ezúttal Antoine Griezmann volt fejjel eredményes – 2-0.

Carlo Ancelotti láthatóan nem tudta megszervezni csapata védekezését, az Atlético könnyen hozta fel a labdát, a széleken gyakorlatilag ellenállás nélkül került a Real-védelem mögé, középen pedig hiába voltak meg látszámban Antonio Rüdigerék, sokszor lemaradtak az Atlético támadóiról.

A Real Madrid sokáig nem is veszélyeztetett, aztán a 35. percben Toni Kroos egy remek egyéni megmozdulással adta vissza a reményt. Egy kipattanó-lecsorgó labdát összeszedett a tizenhatos előterében, finom mozdulattal átvette a labdát a jobb lábára, egyben elküldte a védőjét, majd bezúdította a labdát a kapuba – 2-1.

A második félidőben sem tudott újítani a Real Madrid

Így aztán az első félidő végére szoros maradt az állás, de a folytatásban hamar visszaállt a kétgólos különbség. Harmadszorra is egy szélről érkező beadás volt a Real-védelem veszte, Morata megint üresen maradt középen, és a 46. percben újra a kapuba fejelt – 3-1.

A negyedik fejes gól is meg lehetett volna, de az 54. percben Griezmann szöglete után Hermoso a lécet találta el. A Real továbbra is erőtlen volt, teljesen megérdemlelt győzelmet aratott az Atlético.

Ezzel Ancelotti együttese elvesztette veretlenségét, így már csak az éllovas Barcelona és az ugyanúgy 16 pontot számláló Girona nem talált legyőzőre a szezonban. Vereségével a Real maradt a harmadik helyen, az Atlético pedig előrelépett ötödiknek, de eggyel kevesebb mérkőzést játszott.

La Liga, 6. forduló:

Almería-Valencia 2-2

Girona-Real Mallorca 5-3

Osasuna-Sevilla 0-0

FC Barcelona-Celta Vigo 3-2

Alavés-Athletic Bilbao 0-2

Real Sociedad-Getafe 4-3

Rayo Vallecano-Villarreal 1-1

Real Betis-Cádiz 1-1

Las Palmas-Granada 1-0

Atlético Madrid-Real Madrid 3-1

Borítókép: Álvaro Morata és a feje volt a főszereplő a Real Madrid ellen (Fotó: EPA/Rodrigo Jimenez)