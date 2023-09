Hihetetlen, milyen jelzővel illette Szoboszlai Dominiket a Liverpool világbajnoka

A Liverpool hazai pályán aratott győzelmének két motorja Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister voltak, ők kottázták a csapat játékát, ez jól látszik a statisztikákból is. Szoboszlai 103-szor, Mac Allister 101-szer találkozott a labdával, csak ők ketten jutottak száz fölé a meccsen. Az argentin gólpasszt is adott, a magyarnak is csak egy hajszál hiányzott ehhez – az ő mesteri passzánál Curtis Jones egy picit előbb indult, így lesről talált a kapuba.

Szoboszlai Dominik megint uralta a középpályát a Liverpool mezében. Fotó: Adam Vaughan

Szoboszlai így bár se gólt, se gólpasszt nem jegyzett, újra a Liverpool egyik leghasznosabb játékosa volt a pályán. 93 százalékos pontossággal passzolt, négy kulcspasszt osztott ki (ennél többet csak Andy Robertson tudott, ötöt), szerzett labdát, volt felszabadítása, kétszer szerelt is, tehát megint komplex teljesítményt nyújtott. Nem is feledkezett meg róla Jürgen Klopp edző a meccs után.

– Macca (Allexis Mac Allister) elvesztette az első vagy a második labdáját, de aztán igazán belelendült a játékba, és Dom (Szoboszlai Dominik) hasonlóan lendült bele, nagyon ott volt egészen sokáig, igazából a legvégéig – dicsérte középpályásait Klopp a Liverpool honlapján, aki később Darwin Núnez formába lendülése kapcsán is kitért a magyar játékos szerepére.

A kolumbiai csatár fontos gólt szerzett a West Ham ellen, miután kihagyott egy nagy helyzetet, a második félidőben az ő találatával ragadta magához a vezetést újra a Pool 2-1-nél. – A védekező munka, amit most beletesz, az a nagy különbség. Mindig is nagyon akart, de korábban ez kevésbé volt tudatos. Most már sokkal jobban néz ki, megtaláltuk az utat, hogyan dolgozzunk körülötte. Curtis és Dom a rugalmasságukkal rengeteget segítenek ebben.

Milyen játékos Szoboszlai Dominik?

A meccs egyik legjobbja kétségkívül Alexis Mac Allister volt, aki talán az eddigi legjobb teljesítményét nyújtotta a Liverpool mezében. Az argentin középpályás, aki tavaly többek közt Lionel Messi oldalán volt világbajnok Katarban, konkrét kérdést kapott Szoboszlai Dominikről, hogy milyen vele együtt futballozni, együtt szervezni a csapat játékát. Íme a válasza:

– Nagyon örülök, hogy vele játszhatok, Dom fantasztikus futballista – használt igen erős jelzőt Szoboszlai kapcsán Mac Allister. – Endo, Ryan Gravenberch és Curtis Jones is jók, sok jó játékosunk van, akikkel élvezem a futballt. Örülök, hogy ebben a csapatban köztük lehetek.

Jürgen Klopp azt kapta, amit várt

Jürgen Klopp egyébként nehéz meccsre számított a West Ham ellen, és pontosan azt kapta, amit várt.

– Voltak jó pillanataink az első félidőben, de nem voltunk elég koncentráltak, hogy teljesen domináljunk, ami amúgy is elég nehéz. Voltak fájó labdavesztéseink, de közben megszereztük a vezetést egy szép kontratámadásból. Főleg a kontráink működtek. Aztán amikor egyenlítettek, nem lepődtem meg, nem az volt bennem, „hogyan történhetett ez meg?”, hanem az, hogy egyszerűen jobban kellett volna védekeznünk. A legfontosabb, hogy ezután is játékban maradtunk, a második félidőben már jobban irányítottunk, amivel gondot okoztunk nekik, és szuper gólokat szereztünk – értékelt a német edző.