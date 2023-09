A Fradi Lisztes góljával hozta a kötelezőt a Kisvárda ellen

Ahogyan azt várni lehetett, a Fradi irányította a játékot, akadtak helyzetei is, ezek azonban rendre kimaradtak, a vendégek zömmel a védekezésre összpontosítottak. A jég a 44. percben tört meg, Abu Fani jobbról középre kanyarított szögletére Lisztes Krisztián ugrott fel a legjobb ütemben, és 6 méterről a bal alsó sarokba fejelt – 1-0. A szünetben Mátyus János hármat is cserélt egyszerre, de ettől nem változott a játék képe. Lassan peregtek a percek ferencvárosi fölénnyel, ám a 77. percben nagyon közel került a Kisvárda az egyenlítéshez: Ilievszki közeli lövésébe Dibusz Dénes hihetetlen reflexszel ütött bele, a labda a karjáról a lécre pattant, majd némi kavarodás után tisztáztak a hazai védők. Ezután érdemleges esemény nem történt, a Fradi kissé fásultan játszva is hozta a kötelező három pontot, Mátyus János pedig már nem veretlen volt csapatával szemben edzőként.

A tabella állása

1. MTK 7 4 2 1 10-5 14

2. Diósgyőr 7 4 1 2 14-8 13

3. Ferencváros 5 4 0 1 19 8 12

4. Debrecen 6 4 0 2 12-8 12

5. Paks 6 3 2 1 10-8 11

6. Puskás Akadémia 7 3 2 2 12-13 11

7. Újpest 7 3 2 2 11-13 11

8. Kecskemét 6 3 0 3 8-7 9

9. Fehérvár 7 1 2 4 11-15 5

10. Mezőkövesd 6 1 1 4 7-13 4

11. Kisvárda 7 1 1 5 6-13 4

12. Zalaegerszeg 7 1 1 5 9-18 4

Borítókép: Lisztes Krisztián jól játszott és fontos gólt szerzett (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)