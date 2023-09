Így kerülhet halálcsoportba a Fradi a Konferencia-ligában

Az idegenbeli 4-0-s győzelem után hazai pályán 3-0-ra győzte le csütörtökön a Fradi a litván Zalgiris Vilniust, így kiütéses győzelemmel jutott be a Konferencia-liga csoportkörébe. Mint azt már augusztus elején, a kolozsvári CFR Cluj selejtezőbeli kiesésekor előre jeleztük, sikere esetén a Ferencváros könnyen az első kalapba kerülhet az Ekl csoportbeosztásának sorsolásakor. Így is történt, a Fradi történelmi esélyt harcolt ki magának azzal, hogy zsinórban ötödször jutott be az európai kupák csoportkörébe, amivel sok pontot gyűjtött a kalapbeosztásnál figyelembe vett rangsorban.

Így a Fradi első kalaposként elkerüli a sorsoláson a papíron legerősebb ellenfeleket, többek közt Eintracht Frankfurtot, a Lille-t, az Alkmaart és a Fenerbahcét is. Ezzel együtt sem lesz feltétlenül könnyű dolga Máté Csaba együttesének, összeállhat egy rendkívül erős csoport is a Fradinak.

Halálcsoport lehetne például ez a beosztás: Ferencváros, Aston Villa (angol), Besiktas (török), Lugano (svájci). Vagy ez is: Ferencváros, Fiorentina (olasz), Genk (belga), Aberdeen (skót).

Összejöhetne olyan csoport is, amiben különleges ellenfelei lehetnének a Fradinak: Ferencváros, Slovan (szlovák), Legia (lengyel), Klaksvík (feröeri). Talán nem kell magyarázni, de a Slovan a szlovákok elleni rivalizálás, a Legia a lengyel-magyar barátság, a Klaksvík pedig a korábbi fájdalmas BL-selejtezős fiaskó miatt lenne speciális ellenfél.

És persze van olyan elméleti verzió is, amiben egyértelmű elvárás lehetne a csoportgyőzelem, íme: Ferencváros, Ludogorec (bolgár), HJK (finn), Ballkani (koszovói).

Hogy kik lesznek az ellenfelek, az a 14.30-kor kezdődő sorsoláson kiderül, de akárhogyan is alakul, a tavalyi Európa-liga csoportgyőzelem után a Konferencia-ligában már kimondottan a továbbjutás lehet a Fradi célja.

A kalapbeosztás az Ekl-ben:

1. kalap: Eintracht Frankfurt (német), Dinamo Zagreb (horvát), FC Bruges (belga), AZ Alkmaar (holland), Gent (belga), Fenerbahce (török), Lille (francia), Ferencváros (magyar) 2. kalap: PAOK (görög), Slovan (szlovák), Maccabi Tel-Aviv (izraeli), Viktoria Plzen (cseh), Aston Villa (angol), Ludogorec (bolgár), Fiorentina (olasz), Bodö Glimt (norvég) 3. kalap: Genk (belga), Zorja (ukrán), Asztana (kazah), Besiktas (török), HJK (finn), Legia (lengyel), Trnava (szlovák), Olimpija (szlovén) 4. kalap: Zrijnski (bosnyák), Klaksvík (feröeri), Aberdeen (skót), Csukaricski (szerb), Lugano (svájci), Breidablik (izlandi), Nordsjaelland (dán), Ballkani (koszovói)

Borítókép: Dibusz Dénesék ellenfelekre várnak a Konferencia-ligában (Fotó: MTI/Kovács Tamás)