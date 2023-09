Sallai Roland örül, hogy jó barátja is a válogatott keret tagja

Sallai Roland is azon magyar futballisták közé tartozott, akiknek az esetleges klubváltásáról sokat lehetett olvasni a nyáron. A huszonhat éves támadó azonban maradt a német élvonalbeli Freiburg labdarúgója, s jól kezdte az idényt, csapata mind a négy meccsén kezdő volt, két gólt és egy gólpasszt is jegyzett már. Sallai a Bundesliga első fordulójának álomcsapatába is bekerült, ezen a héten viszont nem német klubjában, hanem a magyar válogatott színeiben láthatjuk őt a pályán: csütörtökön Szerbia ellen Eb-selejtező, vasárnap Csehország ellen felkészülési mérkőzés vár a nemzeti csapatra.

Sallai Roland jó formában kezdte az idényt a Freiburgban (Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Uwe Anspach)

– Mindig jó, ha egy klub ragaszkodik a játékosához – reagált Sallai a Nemzeti Sportnak arra, hogy a híresztelésekkel ellentétben a Freiburg játékosa maradt. – A szemem előtt egy cél lebeg: minél több gólt, gólpasszt jegyezni, jól játszani. Örülök, hogy a Freiburggal Európa egyik legerősebb bajnokságában játszhatok és idén az Európa-liga csoportkörében is megmutathatom magam.