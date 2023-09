Szoboszlai és Gazdag voltak a héten a légió gólfelelősei

A másik topliga, amelyben találunk honfitársakat, a Bundesliga. Sallai Roland egész biztosan nem túl vidáman utazik haza a válogatott telki edzőtáborába, ugyanis a Freiburg 5-0-ás vereséggel utazott haza Stuttgatból, őt pedig a szünetben lecserélték. Szalai Attila viszont boldogan készülhet a szerbek és a csehek ellen, hiszen visszakerült a Hoffenheim kezdőjébe, és végigjátszotta a Wolfsburg ellen 3-1-re megnyert hazai meccset. A sérült Schäfer Andrást még mindig nélkülöző Union Berlin a Gulácsi Péter és Willi Orbán csapatát, az RB Leipziget fogadta, a vendégek Willi Orbánnal a védelemben 3-0-ra nyertek. Gulácsi Pétert marco Rossi meghívta a válogatottba, sőt, a csehek ellen vasárnap este tervezi a beállítását a csapatba, ehhez képet a Leipzig még csak nem is nevezte a sérülése utáni vissztérésére készülő magyar kapust.

Mocsi Attila bevált a török élvonalban

A német másodosztályban a Hamburg Németh Andrást a 77. percben bevetve győzte le 2-0-ra a Rostockot. A Hertha különös mérkőzésen szenvedett 6-4-es vereséget Magdeburgban, hiszen Dárdai Pál együttese négyszer is vezetett idegenben, mégis kikapott, Dárdai Bence a kispadon ült, Dárdai Márton végigjátszotta a meccset, ifj. Dárdai Pált a 71. percben lecserélte az édesapja. És, ha már másodosztály, az olasz Serie B-ben a héten két fordulót is rendeztek. Kedden Nagy Ádám a Pisa, Balogh Botond a Parma kispadját koptatta, a két csapat összecsapását az utóbbi nyerte vendégként 2-1-re. A Pisa szombaton kikapott Modenában is 2-0-ra, Nagy Ádám végig a pályán lehetett, Balogh Botond viszont ismét a be nem cseréltek között maradt, amikor a Parma hazai pályán 0-0-ra végzett a Reggianával. A belga második vonalban a Lommel Vancsa Zalánt végig bevetve 2-1-re nyert a Lierse stadionjában.