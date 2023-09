Sallai Rolandékat nagyon megalázták, Szalai Attila ünnepelhetett

Gólokban gazdag eddig a Bundesliga 3. fordulója: egyetlen meccsen sem esett négynél kevesebb találat. Szombaton két magyar játékos lépett pályára, az egyik örülhetett, a másik viszont nagyon nem. Az előbbi Szalai Attila, aki a múlt héten a Hoffenheim kispadján ragadt, most viszont a Wolfsburg ellen ott volt a kezdőben, és végig is játszotta a találkozót. Az eddig hibátlan Wolfsburgnak a portugál Tiago Tomás szerzett vezetést a 36. percben a Hoffenheim a védő John Anthony Brooks góljával egyenlített az első félidő hajrájában. Maximilian Beier kapáslövése révén a 60. percben átvette a vezetést a Hoffenheim, majd negyedórával később Robert Skov alakította ki a 3-1-es végeredményt.

Serhou Guirassy volt Sallaiék végzete Fotó: AFP

A bánkódó magyar pedig Sallai Roland, akinek a csapata nagy verésbe szaladt bele Stuttgartban, őt ráadásul a szünetben lecserélték. Chris Führich a bal oldalról középre cselezve kilőtte a hosszú alsó sarkot a 8. percben, majd Serhou Guirassy duplázott. A Stuttgart 27 éves csatára a 17. percben a tizenhatoson kívülről talált a rövid alsó sarokba, két perc múlva pedig az ötösön belülről talált a kapuba. Guirassy három mérkőzésen már öt gólnál jár, ennél jobban csak Karl Allgöver kezdett idényt a Stuttgart színeiben. A szünetben Sallai helyére Dóan Ricu állt be, a Freiburg pedig tovább menetelt és Guirassy után Führich is megszerezte második találatát, a 75. percben a csereként beálló Enzo Millot állította be az 5-0-ás végeredményt.

Bundesliga, 3. forduló

Péntek Dortmund–Heidenheim 2-2 Szombat Augsburg–Bochum 2-2

Hoffenheim–Wolfsburg 3-1

Bayer Leverkusen–Darmstadt 5-1

VfB Stuttgart–Freiburg 5-0

Werder Bremen–Mainz 4-0

Borussia Mönchengladbach–Bayern München 18.30 (tv.: Arena4) Vasárnap Eintracht Frankfurt–1. FC Köln 15.30 (Arena4)

Union Berlin–RB Leipzig 17.30 (Arena4)

Borítókép: Szalai Attila jó teljesítményt nyújtott a Hoffenheimben (Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP)