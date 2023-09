Sztankovics üzent a Fradi-szurkolóknak, Leandro a stáb tagja marad

A Ferencváros hétfőn jelentette be, hogy Dejan Sztankovics lett a labdarúgócsapat új vezetőedzője. Kedden az is kiderült, hogy a szerb szakemberrel együtt honfitársa, Nenad Szakics is érkezik, aki a játékosként Bajnokok Ligája-győztes Sztankovics pályaedzője lesz, akárcsak Leandro de Almeida. A brazil születésű, de játékosként a magyar válogatottban szerepelt Leandro az elmúlt hetekben az ideiglenes vezetőedző, Máté Csaba mellett is ellátta ezt a pozíciót.

Immár Dejan Sztankovics a főnök a Ferencváros öltözőjében (Fotó: Fradi.hu/Micheller Szilvia)

Azt már közölte a Ferencváros, hogy Máté Csaba is marad a klub kötelékében, az azonban a keddi klubkommunikációból sem derült ki, hogy milyen feladatkört lát majd el.