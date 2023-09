Sztankovics és a luxusapartmanok – meglepő dolgok a FTC új vezetőedzőjéről

Dejan Sztankovics eddig még nem látott modern, fényűző lakó- és kereskedelmi épület építésébe fogott Belgrádban. A Slavija tér és környéke évtizedekig lehangoló képet nyújtott a romos házaival, most azonban a főváros egyik legszebb, legrendezettebb része lesz. Sztankovicsék cége negyedszázados iparági tapasztalattal rendelkezik, korábbi munkáik New York, London és Párizs szellemiségét idézik meg, a projekt végső részleteiről pedig nemzetközi zsűri döntött, amelyben a világhírű amerikai egyetem, a Harvard egyik professzora is helyet kapott.

Dejan Sztankovics edzőként is jól bánik a labdával Fotó: Europress/AFP/Emmanuele Mastrodonato

A komplexumban a 200 apartman mellett üzletek és irodák is helyet kapnak, de lesz benne spa- és wellnessközpont, étterem, játszótér, valamint rengeteg garázs is. Az Informer emlékeztet arra, hogy Sztankovicsék nem csak üzleti céllal használják a Maison Royale néven ismert vállalkozásukat, mert amikor az elmúlt 120 év legnagyobb esőzései következtében kialakult árvíz elöntötte a Belgrádhoz közeli Obrenovac települést, majdnem egymillió euróból (387,83 millió forint) oldották meg 28 család lakhatását. Az immár Budapesten, a Ferencváros csapatánál edzősködő Sztankovics ezzel komoly elismerést vívott ki magának.

Sztankovicsék ilyen lakásokat építenek: