Varga Barnabás megállíthatatlan, a ZTE-t is kiütötte a Ferencváros

Utóbbi kivételével mind ott is szerepeltek a Zalaegerszeg kezdőjében, Croizet a kispadon várt a bemutatkozásra, és bár a Fradi kezdett lendületesebben, gyorsan három szögletet is elvégezhetett, Antonio Mance belépője sikeredett roppant látványosra: a 4. percben középen kapott labdát, majd 22 méterről úgy lőtt a bal alsó sarokba, hogy Dibusz csak beleérni tudott a labdába, amely a bal kapufa tövéről vágódott a hálóba – 1-0.

A Ferencváros szemlátomást nem ilyen kezdésre számított, komoly erőfeszítéseket tett az egyenlítésért, közben a megsérült Tokmacot Zachariassen váltotta, ám a 20. percben újabb hideg zuhany érte, ekkor egy hazai szép kontra végén Bedi adott be jobbról pontosan, Mim pedig középről, 12 méterről ragyogó fejessel küldte a labdát a jobb felső sarokba – 2-0. Hét perccel később viszont szépített a címvédő, Csóka megrúgta a tizenhatoson belül Ben Romdant, a tizenegyesből pedig Varga Barnabás magabiztosan bombázott a bal felső sarokba – 2-1.

Tokmac Nguen megsérült Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

Támadott a Fradi, egy akció végén Zachariassen elterült a hazai ötösön, fájlalta a lábát, de nem reklamált. Aztán Erdős József játékvezető nem sokkal később a VAR jelzésére visszanézte az esetet, és kiderült, Bedi a labda helyett a ferencvárosi játékos lábát találta el, ezért újabb büntető következett, amelyet Varga Barnabás ismét a kapu bal oldalába lőtt – 2-2. És még nem volt vége: a 38. percben Zachariassen szöktette remekül a jobb oldalon meglóduló Traorét, aki észrevette, hogy Semkó Zsombor kint áll a kapujából, ezért hagyta a labdát egyet pattanni, majd a tizenhatos bal sarkának a közeléből bal belsővel a hálóba emelte – 2-3.

Zachariassen nagyon hasznosan játszott Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós

A remek első félidő után a másodikat felpaprikázva kezdte a házigazda, Dibusz Dénesnek két bravúrt is be kellett mutatnia, ám az 51. percben még messzebb került a döntetlentől: Traoré jobbról remekül ívelt át a túloldalra, Ben Romdan nem kapura fejelt, hanem Varga Barnabás elé, aki 3 méterről a hálóba lőtt – 2-4. Varga egy hete a Paksnak is három gólt lőtt, most sem adta alább… A ZTE az idő múlásával beletörődött az újabb vereségébe, a Fradi pedig magabiztosan őrizte az eredményt, sőt, növelte is az előnyét: a 85. percben Lesjak buktatta a tizenhatoson belül Vargát, aki átadta a végrehajtás lehetőségét Traorénak, aki a kapu közepébe lőtt – 2-5. A bajnok négy meccsen tizennyolc gólt szerzett eddig a bajnokságban, ami mérkőzésenként 4,5, ami egészen elképesztő átlag...

Borítókép: Varga Barnabás hármasával termeli a gólokat (Fotó: Nemzeti Sport/Szabó Miklós)