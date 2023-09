„Hol a csapatunk?” – kiabálták a NB I aktuális pofozógépének szurkolói

Négy meccs után három vereséggel és egy döntetlennel állt a Mezőkövesd az NB I-ben, és az első győzelmére hajtott volna a Puskás Akadémia ellen. Jól is kezdődött a meccs Kuttor Attila csapatának, hiszen a 13. percben Drazsics góljával megszerezte a vezetést.

Félidőben 1-0 volt az állás, de szünet után nemcsak az eső indult be, hanem a Puskás Akadémai is, amely a 73. percben egy szöglet után egyenlített ki, miután Gomis lábáról a saját kapujába került a labda. Négy perccel később már 2-1-re vezettek a felcsútiak Soisalo góljával. A 86. percben Gruber találatával döntötte el a meccset a Puskás, amely a 3-1-gyel a végeredményt is beállította.

Csapatuk úkjabb vereségét nehezen viselték a mezőkövesdi szurkolók, akik azt kiabálták a lelátóról, hogy „hol a csapatunk?”, és a lefújás után is hosszú percekig méltatlankodtak még. Kuttor Attila, a csapat vezetőedzője egyelőre nem jelentette be a lemondását, de az sem lenne meglepetés ha a most következő válogatott szünet alatt változás történne a kispadon, ahogy Kisvárdán már megtörtént.

– Az első félidőben a 2-0-ra is megvolt a lehetőségünk, de most valamiért így mennek a dolgok, rúgunk egy öngólt, és néhány perc alatt sikerült magunkat lerendezni – nyilatkozta Kuttor az M4 Sport kamerája előtt. – Nem tudom, miért kapjuk most ezt a futballtól. Múltkor is egy pontrúgás, most is, ráadásul mi rúgtuk be magunkat, sorozatosan nem szoktak előfordulni ilyen szituációk. Megvolt a tervünk arra, hogy eredményesek legyünk ezen a meccsen, abban ez nem volt benne.

NB I, 6. forduló:

Mezőkövesd Zsóry FC–Puskás Akadémia FC 1-3 (1-0), Mezőkövesd, 1800 néző, jv.: Karakó, gólszerzők: Drazsics (13.), illetve Gomis (73., öngól), Soisalo (76.), Gruber (86.) Korábban játszották: Újpest–Kisvárda 3-2 (1-1), Szusza Ferenc Stadion, 3980 néző, jv.: Andó-Szabó. Gólszerzők: Ljujics (27.), Ambrose (53.), Mörschel (81.), illetve Mesanovic (6.), Jovicic (73.)

MTK–Diósgyőr 2-1 (1-0), Új Hidegkuti Nándor Stadion, 3679 néző, jv.: Antal P. Gólszerző: Kata (5.), Bognár I. (58.), illetve Vallejo (61.)

Paks–Fehérvár FC 2-0 (0-0), Paks, 1847 néző, jv.: Vad II. Gólszerző: Windecker (54.), Mezei (73.) Következik: Zalaegerszeg–Ferencváros 17.15 (M4 Sport)

Debrecen–Kecskemét 19.30 (M4 Sport)

Borítókép: Drazsics góljával még vezetett a Mezőkövesd, de újra kikapott (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)