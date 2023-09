George Clooney ezért jelent meg az Újpest meccsén

– Nagyjából úgy nézhetek ki egy ilyen mérkőzés után, mint George Clooney, már ami az ősz hajszálakat illeti – fogalmazott Nebojsa Vignjevics. Nem tudjuk, hogy a híres színész mennyire értékelte volna ezt a megjegyzést. A szerb szakember aztán szakmaibb stílusban folytatta.

– Gratulálok a játékosaimnak, hogy visszajöttek a sokkoló első gólt követően, majd ugyanezt megtették 2-2 után is. Vannak még elemei a játékunknak, amiken dolgoznunk kell. Örülök a három pontnak, és annak, hogy a tabella élén állunk, még ha csak egy napig is. A szurkolóknak ismét jár a köszönet, fantasztikus hangulatot teremtettek. Most van három hetünk, hogy tovább fejlődjünk – utalt az Újpest edzője az előttünk álló válogatottszünetre, amely után nem bajnoki, hanem Magyar Kupa-fordulót rendeznek. Igaz, az Újpest viszonylag nehéz ellenfelet kapott a sorsoláson, a másodosztályú Pécs otthonában küzdelmes kupameccsre számíthat.

Gerliczki Máté, a Kisvárda edzője az első és a harmadik bekapott gól előtti hibák miatt kesergett. A kelet-magyarországi csapat a váratlan edzőváltás óta valamennyi találkozóját elveszítette, és akár kieső helyen is találhatja magát a forduló végére.