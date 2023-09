Juhár Tamás a másodosztályt is vállalta volna, mindhiába

– Talán kevesen tudják, hogy jelenleg is aktívan sportol. Hogyan kezdett footgolfozni?

– 2012-ben találkoztam a sportággal, amikor Magyarországon volt a világbajnokság – idézte fel lapunknak Juhár Tamás. – A sportág Hollandiából indult, de a magyarok is fontos szerepet játszottak a létrejöttében, mi rendezhettük az első vb-t, és akkor hatalmas szerelemmé vált a sportág. Nyugalomban, a természetben vagyok, amire vidéki gyerekként vágyom. Versenyezhetek, megmérethetem magam, és adott a labda is, no meg a jó versenytársak.

Juhár Tamás Vasas-szurkolóból lett Vasas-futballista (Fotó: Kurucz Árpád)

– A kikapcsolódáson túl milyen céljai vannak a footgolfban?

– 2018-ban, a marokkói vb-n válogatott labdarúgóként vehettem részt, nem kellett kvalifikálnom magam a világsorozatban, utána elhatároztam, hogy kicsit jobban ráfekszem a sportágra. Azóta voltam már saját jogon csapat Európa-bajnokságon, és a mostani amerikai világbajnokságon is indulhattam volna, ha a munkám megengedi. A sok hétvégi munka miatt azonban kevésbé tudok elmenni a két-három napos versenyekre.

– Mennyire alapvető a jó szerepléshez a futballmúlt?

– Fontos, hogy az ember jól rúgja a labdát, mert a hosszabb, háromszáz méteres szakaszokon kettő nagyobbat és pontosat kell rúgni, hogy jól haladjon a többiekkel. De fontosabb, hogy fejben erős legyen a lyuk közelében, ott az tud teljesíteni, aki győztes típus, aki az adott pillanatban a jó döntést tudja hozni, higgadt marad. Folyamatos koncentráció kell, mert egy hibán elmehet az egész verseny. A fociban jobban eloszlik a felelősség, itt csak magadra számíthatsz.