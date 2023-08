Szoboszlai Dominik az edzőteremben zsonglőrködött a labdával + videó

Már a csapból is Szoboszlai Dominik folyik Liverpoolban. Nemrég kiderült, hogy a magyar válogatott csapatkapitányára is lehet szavazni a hónap legjobb Liverpool-játékosa versenyben. A legújabb élményt az angol klub kommunikációs osztálya prezentálta: a Twitterre is feltöltött videón Szoboszlai a csapattársával, az angol válogatott védőjével, Trent Alexander-Arnolddal tart technikai bemutatót a klub egyik edzőtermében. Mindkét játékos gondosan ügyelt arra, hogy a labda ne essen le a levegőből.

Borítókép: Nem csak a pályán alakul az összhang Szoboszlai és Alexander-Arnold között (Fotó: AFP)