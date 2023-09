Hat bajnoki után megvan a Kisvárda harmadik edzője az idényben

Zalaegerszegen 2-0-s győzelemmel kezdte az idényt a Kisvárda, akkor nem sokan gondolhatták, hogy rövid időn belül már a harmadik vezetődező ül majd le a kisapdra. A jó rajt óta borzasztóan teljesít a csapat, amely az elmúlt öt fordulóban egyetlen pontot szerzett csak, a négy vereség mellett az MTK ellen tudott egy 0-0-s döntetlent kicsikarni. Ezután köszönt el a klubvezetés Milos Kruscsicstól, aki korábban az Újpestet is vezette.

Az edzőváltás nem hozta meg a várt hatást, az ideiglenesen kinevezett Gerliczki Máté és Révész Attila sportigazgató irányításával egyetlen pontot sem szerzett a Kisvárda, amely a lgutóbbi három bajnokiját 9-3-as összesített gólkülönbséggel vesztette el. Pénteken Újpesten kapott ki a gárda egy hajrában bekapott gól miatt. Az újabbb vereség miatt a Kisvárda akár kieső helyre is zuhanhat a forduló végére.

Ebben a helyzetben nem is olyan váratlan bejelentést tett a klub, amely Mátyus Jánost nevezte ki az új vezetőedzőnek, immáron nem ideiglenes jelleggel. Mátyus legutóbb a másodosztályú Budafoknál dolgozott, amellyel bejutott a Magyar Kupa döntőjébe az előző idényben. A korábbi 34-szeres magyar válogatott, a Fradit és a Bundesligát is megjárt védő a 2010-es visszavonulása után kezdett edzősködni Tatabányán, majd négy évig volt a REAC edzője, ahonnan Pápára került, Nyíregyházán NB III-as bajnok volt, dolgozott a Haladásnál és Sopronban is.

Az NB I jelenlegi idényében ez gyakorlatilag már a második edzőváltást, mindkettőt a Kisvárda követte el.

Borítókép: Mátyus János a Kisvárda új vezetőedzője. (Fotó: Kisvárda FC)