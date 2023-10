El Clásico: Xavi titkolózik, Bellingham bemutatkozik

– Bellingham rendben van. A combjai megszenvedték a rossz állapotú pályát, és el is fáradt, de ez normális – hangsúlyozta Ancelotti, majd hozzátette. – Egyértelmű, hogy a győzelemre fogunk törekedni a Barcelona ellen, megvan a tervünk.

A BL-ben a Barcelona is 2-1-re nyert hét közben, s ugyanúgy százszázalékos három forduló után, mint a Real Madrid. A sérülésekkel viszont több gondja akad Xavinak, aki szándékosan homályosan fogalmazott a lehetséges visszatérőkről. Raphinha csütörtökön, Robert Lewandowski, Frenkie de Jong, Pedri és Jules Koundé pénteken edzett újra a többiekkel a kihagyása után.

– Nem fogok semmit elárulni a kezdőcsapattal kapcsolatban – jelentette ki határozottan Xavi. – Engem is meglepett, hogy milyen hamar visszatértek a sérültjeink, ebből is látszik, hogy az El Clásico milyen nagy meccs, senki sem akar lemaradni róla.

A katalánok mestere ugyanakkor korábban úgy fogalmazott, nem fog kockáztatni a sérülésből visszatérő játékosai esetén. Az elmúlt hetekben több fiatal játékos is bizonyította Xavinak, hogy rájuk is számíthat. Ez megnyugtathatja a Barcelona edzőjét, ugyanakkor nehéz megmondani, hogy győztes gólja után Marc Guiu vagy éppen Fermín López mennyire került közel ahhoz, hogy teljes keret esetén is meghatározó szerephez jusson.