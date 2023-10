Újra saját nevelésű aranyifjakkal hódítja meg Európát az FC Barcelona?

Amikor a vezetőedzőként még kezdőnek számító Pep Guardiola az első idényében triplázott az FC Barcelona csapatával 2009-ben, meghökkentette az egész világot. A Bajnokok Ligája döntőjében a még csúcson lévő, Sir Alex Ferguson vezette és a már aranylabdás Cristiano Ronaldo nevével fémjelzett Manchester United ellen 2-0-ra győzött a Barca, amelynek a kezdőjében Gerard Piqué és Sergio Busquets az első idényét teljesítette a katalán első csapattal, Lionel Messi pedig abban az évadban vált igazi sztárrá.

Lionel Messi már a múlt, a Barcelona saját nevelésű legendája az Egyesült Államokban futballozik. Fotó: EPA/Etienne Laurent

Nemcsak ők hárman voltak a La Masia növendékei, hanem a kapus Victor Valdés, a csapatkapitány Carles Puyol, a középpályán irányító Xavi, Andrés Iniesta duó és a BL-döntőben csereként pályára lépő, de Piquéhez és Busquetshez hasonlóan abban a szezonban beépített Pedro is. És persze maga a vezetőedző, Pep Guardiola ugyanúgy.

Véget ér az égések kora a BL-ben?

Akkoriban a Barcelona erre a nagyon erős saját nevelésű magra épített, köréjük igazolt néhány sztárt, mint Samuel Eto’o és Thierry Henry, aztán kész is volt a világverő csapat, amely 2011-ben is felért a csúcsra, csak akkor a támadósorban már a szintén „külsős” David Villa volt Messiék segítségére. Később, immáron Luis Enrique vezetésével, még mindig a La Masia-magra épített együttes nyerte meg a BL-t 2015-ben, amikor Eto’o, Henry meg Villa szerepét Luis Suárez és Neymar vette át. Azóta viszont nem nyert BL-t a Barcelona, sőt igazán közel sem került hozzá, a legjobb négy között is csak egyszer járt a legutóbbi nyolc idényben – az előző kettőben meg már a csoportkörben kiesett.

A Barcelona utóbbi években megélt válsága sokrétű, súlyos anyagi gondokkal, adóssághalmazzal küzd a klub, amely Josep Maria Bartomeu botrányokba fulladt elnöki időszaka alatt erkölcsileg is megrogyott. Mindezek ellenére mindig voltak kívülről hozott sztárjai a csapatnak: Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Pierre-Emerick Aubameyang is ebbe a kategóriába tartozott, ahogy a jelenlegi keretből Robert Lewandowski is.

Évről évre elfogytak a La Masia sztárjai

Ami viszont lassan elfogyott a Nou Campban, az a La Masia-vér. Puyol már 2014-ben visszavonult, s ekkor Valdéstól is elköszönt a klub. A 2015-ös BL-győzelem után Xavi és Pedro távozott, 2018-ban Iniesta intett búcsút szeretett klubjának, 2021-ben Messi ment el, Piqué kb. egy éve, szezon közben jelentette be a visszavonulását, s az aranygenerációból utolsó mohikánként Busquets idén nyáron oldott kereket.