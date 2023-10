José Mourinho attól félt, hogy felrobban a Colosseum

Nem tűnik meglepő eredménynek, hogy az AS Roma 2-0-ra nyert a Frosinone ellen az olasz bajnokságban, azonban a tabellán még így is utóbbi áll előrébb hét forduló után. Ez is jelzi, hogy José Mourinho csapata mennyire gyengén kezdte a 2023/24-es kiírást. Bár a portugál szakember nem gondolja, hogy veszélyben lenne az állása, természetesen örült a győzelemnek, még Paulo Dybala játékát is megkockáztatta. Az argentin támadó csütörtökön, az Európa-ligában biztosan nem lép pályára Bolla Bendegúz csapata, a svájci Servette ellen.

José Mourinho ezúttal győzelemnek tapsolhatott (Forrás: X/AS Roma)

Dybala fontos szerepet játszott a Roma győzelmében, mindkét gólhoz ő adta az asszisztot, az első félidőben Romelu Lukaku, a másodikban Lorenzo Pellegrini talált be a passzából.

– Dybala elérte a teljesítőképessége határát, ezért nem fog játszani csütörtökön. Ha azt mondta volna nekem, hogy nem tud játszani, ma sem lett volna a pályán, de éppen az ellenkezőjéről biztosított. Ha ma nem nyertünk volna, felrobbant volna a Colosseum, úgyhogy meg kellett kockáztatnom a játékát, de csütörtökön én döntök, nem fog játszani – jelentette ki José Mourinho, akinek csapata az Európa-ligában a Sheriff Tiraspol elleni győztes rajt után csütörtökön a svájci Servette-et, azaz Bolla Bendegúz együttesét fogadja.