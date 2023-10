Történelmet írt az Inter csatára, ilyenre senki sem volt képes a Serie A-ban

Sokáig nem ment az Internek a Salernitana otthonában, félidőben 0-0 volt az eredmény, aztán Simone Inzaghi a második játékrész elején elkezdett cserélni, az 55. percben Lautaro Martínez már a harmadik friss ember volt, akit pályára küldött a kispadról. Az argentin világbajnok Alexis Sánchez helyére állt be, de azt még Inzaghi sem tudhatta előre, hogy mekkorát húzott ezzel a cserével.

Az Inter csatára megállíthatatlan volt a Salernitana ellen. Fotó: EPA/Massimo Pica

Martínez már a 62. percben betalált, majd a 77.-ben, a 85.-ben és a 89.-ben is gólt szerzett. Ezzel ő lett a Serie A történetében az első labdarúgó, aki csereként beállva mesternégyest ért el.

Két gyermeke is segíti a Inter hősét

– Már az első félidőben megvoltak a helyzeteink, de nem váltottuk gólra azokat, aztán szünet után a megfelelő határozottsággal léptünk pályára, amivel az Internek mindig is rendelkeznie kellene – nyilatkozta Martínez, a hős, akit a Football Italia idézett. – Lőttem négy gólt, de a legfontosabb, hogy az Inter győzött. Próbálok fejlődni a pályán és azon kívül egyaránt. Családom van, két gyermekem, akik segítenek abban, hogy koncentrált legyek.

Martínez már kilenc gólnál jár a bajnokságban, az Inter pedig igen fontos sikert aratott, hiszen városi riválisát, az AC Milant visszaelőzve a tabella élére állt.

Martínez a vezér, de miért volt csak csere?

– Ő a mi vezérünk, a kapitányunk – méltatta Martínezt az Inter vezetőedzője, Simone Inzaghi, aki azt is elmagyarázta, miért nem volt kezdő az argentin. – Nagyszerűen kezdte az idényt, de az elmúlt két évben, amióta vezetem a csapatot, folyamatosan játszott, és itt volt az ideje egy kis pihenőnek.

Az Inter a hétközi fordulóban, szerdán meglepetésre kikapott 2-1-re a Sassuolótól hazai pályán, emiatt is fontos volt, hogy azonnal jól tudjon reagálni a vereségre. Inzaghi továbbra is egyértelmű célnak tartja, hogy minden fronton, a Serie A-ban, a Bajnokok Ligájában és az Olasz Kupában is harcban legyenek a győzelemért.

– Már az idény első meccse előtt megmondtam, hogy ebben a szezonban legalább annyi mérkőzést szeretnénk játszani, mint az előzőben – utalt Inzaghi arra, hogy legutóbb a BL-döntőig jutott a csapata. – Ez megerőltető utazás, sokszor éjszakákba nyúlóan, egy-másfél napos felkészülésekkel a következő meccsekre, de megéri.

Borítókép: Lautaro Martínez mesternégyest ért el (Fotó: EPA/Massimo Pica)