Már LeBron James is ismeri a magyart, aki pályára lépett a Lakersben

Dávid Kornél és a többi próbálkozó

A mai napig Dávid Kornél az egyetlen magyar kosaras, aki a Chicago Bulls (1999–2000), a Cleveland Cavaliers (2000), a Toronto Raptors (2000–2001), valamint a Detroit Pistons (2001) színeiben hivatalos NBA-mérkőzésen is pályára lépett. Korábban az előszezonban Somogyi Gergő (2012), Golomán György (2018) és Allen Rosco (2019) is kapott sanszot a Lakers Summer League-csapatában. Igaz, ők hárman szerepeltek az amerikai egyetemi bajnokságban is, Valerio-Bodon ezt a lépcsőfokot kihagyta.

Érdekesség, hogy noha 2011-ben a San Antonio Spurs az 59. helyen választotta az NBA-drafton, Hanga Ádám végül nem próbálkozott meg a tengerentúli karrierrel, Európában jutott a lehető legmagasabbra a Barcelona, majd a Real Madrid játékosaként.

Nincsenek véletlenek. 😇

Beállítottam az órát ötre, mert van egy határidős munkám, amit be akartam fejezni. 😬

Helyette arra keltem, hogy Vincent játszott a Lakersben, úgyhogy ezt a videót én készíthettem el itthon először. 🤗

Nagyon várom azt az időszakot, amikor ez már nem lesz… pic.twitter.com/q3Uh9bj1iv — Bazska / Tőrös Balázs (@bazska) October 16, 2023

