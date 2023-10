Varga Barnabás akár már ma megelőzheti Cristiano Ronaldót

Cristiano Ronaldo tovább javította válogatott rekordjait a jövő évi, németországi labdarúgó Európa-bajnokság selejtezősorozatának hétfői játéknapján, amelyen a már biztos résztvevő portugálok 5-0-s győzelmet arattak Bosznia-Hercegovina vendégeként. Az ötszörös aranylabdás támadó a mérkőzések és szerzett gólok tekintetében is előrébb lépett: 203. meccsén 126. és 127. találatát szerezte nemzeti színekben, előbb egy korai büntetőből, majd egy lesgyanú miatt videózott szituációból volt eredményes. Ebben a kvalifikációs sorozatban immár kilenc találatnál jár a 38 esztendős klasszis, aki még egy pályára berohanó szurkoló inzultálását is átvészelte. A luzitánok végül könnyed győzelmet arattak, 5-0-s sikerükkel nyolc forduló után is hibátlanok.

Ronaldo nem tud leállni a góllövéssel (Fotó: AFP/ Elvis Barukcic)

Ronaldo 2023-ban eddig negyven gólt ért el, eggyel többet mint Erling Haaland és Varga Barnabás.

A helyzet akár már ma változhat, a Ferencváros csatára megelőzheti az élen a portugál megasztárt, ha Kaunasban eredményes lesz a Litvánia elleni Eb-selejtezőn. Vargának bőven lesz még lehetősége a gólszerzésre a labdarúgó NB I-ben és a jövő héten folytatódó konferencialiga csoportkörében.