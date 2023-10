Lengyel támogatással indulunk csatába Litvánia ellen + videó

A magyar szurkolók a szokásos rend szerint Kaunasban is közösen vonultak a stadioba. Miként az Origó videóján jól látható, a Litvánia–Magyarország Európa-bajnoki selejtezőre több száz magyar drukker utazott ki, de az igazi meglepetés az, hogy a menetben lengyel zászló is lengedezett. Nem véletlenül. Ha jól értjük, lengyel rigmusok is elhangzanak, azaz a magyar szurkolókat lengyel társaik is támogatják.

Magyar szurkolók a Szerbia elleni meccsen. Litvánia ellen is számíthat a Rossi válogatottja a támogatásra (Fotó: Mirkó István)

Futballban töretlen a lengyel–magyar barátság

Volt már erre példa korábban is. A legemlékezetesebb eset talán az Anglia–Magyarország találkozó a Wembley-ben, amikor – ha hihetünk a híreknek – a piszkos munkát a lengyel ultrák vállalták magukra az angol rendőrökkel szemben.