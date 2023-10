Szoboszlai aligha pihen, Kalmár volt eddig ilyenkor a főszereplő

A magyar labdarúgó-válogatott ma este Litvániában (20.45, tv.: M4 Sport) játszik, s ha Szoboszlai Dominikék nyernek, matematikailag is biztossá válik, hogy Magyarország is tagja lesz a 2024-es Európa-bajnokság mezőnyének. Ha a reális forgatókönyveket vesszük figyelembe, ez már a szombati, szerbek elleni hazai 2-1-es sikerrel eldőlt, ennek ellenére Marco Rossi aligha alakítja majd át a kezdőcsapatát a litvániai meccsre. Szoboszlai Dominiket például több mint két éve nem jelölte a cserepadra a szövetségi kapitány, s az idei meccspárok között átlagosan kevesebb mint két helyen változtatott. A három alkalomból kétszer is Kalmár Zsolt és Nagy Ádám cserélt helyet, ez most előbbi eltiltása miatt biztosan nem történik meg.

Szoboszlai Dominik (10-esben) több mint két éve nem kezdett a kispadon, Kalmár Zsolt (13) most biztosan nem kerül be a kezdőbe (Fotó: Mirkó István)

Marco Rossi a szerbek ellen így küldte pályára a magyar válogatottat: Dibusz – Fiola, Lang, Szalai A. – Nego, Nagy Á., Styles, Kerkez – Sallai, Varga B., Szoboszlai. S az eddigi gyakorlat alapján nagyon hasonló lesz majd a mieink kaunasi kezdőcsapata is.

Marco Rossi apró kockáztatása Kalmár Zsolttal

A magyar válogatott idei első meccse az Észtország elleni felkészülési találkozó volt. Rossi kezdeményezésre készült, bátor felállást választott, a középpálya közepén Kalmár Zsolt és Vécsei Bálint kapott helyet, egyikük sem klasszikus védekező középpályás. Néhány nappal később, a bolgárok elleni Eb-selejtezős nyitányon már óvatosabb volt a szövetségi kapitány, Kalmár helyett Nagy Ádám kezdett. Ez volt az egyetlen változtatás az észtek elleni csapathoz képest, a selejtezőt a Dibusz – Lang, Orbán, Szalai A. – Bolla, Vécsei, Nagy Á., Kerkez – Sallai, Ádám, Szoboszlai tizeneggyel kezdtük meg.