Verstappen szombaton leendő apósát is utolérheti

Max Verstappen (Red Bull) lett az elmúlt két idény legjobbja, de egyszer sem a hagyományos körülmények között hódította el a világbajnoki címet. Két éve, az emlékezetes Abu-Dzabi Nagydíjon az akkori versenyigazgató, Michael Masi a Mercedes tagjait azóta is kísértő döntései eredményeképp is sikerült a leintés előtt fél körrel megelőznie a holland pilótának a nyolcadik vb-győzelmére hajtó Lewis Hamiltont (Mercedes). Tavaly pedig az eső majdnem elmosta a japán versenyt, ami nagy kavarodást okozott. Minden jel arra utalt, hogy a futamgyőztes Verstappennek még várnia kell a nagyobb ünnepléssel, mert a pilóták nem teljesítették a teljes versenytávot, így a teljes pontszám sem járt volna nekik, ám a szabályok letisztázása után kiderült, hogy mégis. Na de még ez sem lett volna elég neki a vb-cím elhódításához, a leintéskor még ő is abban a hitben élt, hogy nem lett újra világbajnok, aztán az interjúk során bejelentették, hogy Charles Leclerc (Ferrari) időbüntetése miatt kevesebb pontot szerzett, Verstappen előnye ezek után kellően nagy lett, és bonthatta a pezsgőket.

A Red Bullnak már sikerült, most Verstappen is világbajnok lehet Fotó: EPA/FRANCK ROBICHON

A sorminta idén is folytatódhat, igaz, most nincs szükség káoszra, hogy Verstappen ismét furcsa módon érjen a csúcsra. Ugyanis a Red Bull versenyzőjének már csak három pontot kell begyűjtenie a harmadik vb-címéhez, és mivel sprinthétvége következik, ezt már a szombati minifutamon is könnyedén elérheti – a vasárnapi Katari Nagydíj eredményének tehát ilyen szempontból már semmilyen jelentősége nem lenne.

Verstappen már holnap világbajnok lesz, ha legalább hatodik helyen ér célba a sprinten, esetleg hetedikként fut be, miközben Sergio Pérez (Red Bull) nem végez előrébb a második helynél. Amennyiben nyolcadik lesz, Pérez nem zárhat jobb pozícióban a harmadiknál, és ha Verstappen nem szerez pontot, akkor Pérez nem végezhet előrébb a negyedik helynél, hogy csapattársa harmadszor is révbe érjen. Tekintve, hogy Verstappen idén még egyszer sem végzett hátrébb az ötödik helynél, nagy az esély rá, hogy már a sprintfutamon eldőljön a vb-cím sorsa.

Ez Verstappen sikerének a titka

Ha ez megtörténik, Verstappen leendő apósa, vagyis Kelly Piquet édesapja, Nelson Piquet 1983-as dél-afrikai sikere óta az első pilóta lehet, aki szombaton nyeri meg az egyéni világbajnokságot.

– Csodálatos úgy nekivágni a katari hétvégének, hogy a konstruktőri vb-cím már a miénk – örömködött Verstappen a Red Bull Japánban elért elsősége után. – Élvezetes a katari pályán vezetni, de a forróság nagy kihívás elé állít majd mindenkit. Ez ráadásul sprinthétvége lesz, szóval már a pénteki szabadedzésből a lehető legtöbbet kell tanulnunk. A szombati sprinten pedig az egyéni világbajnoki címet is elhódíthatjuk, tehát ez lesz a fő célunk.

A holland pilóta egyik fő erényeként azt emlegetik, hogy csak elvétve hibázik. Ő is erre világított rá az újabb mérföldkő elérése előtt.

– Az idény során rendkívül kiegyensúlyozottnak kell lennünk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy rossz napjaink, hétvégéink legyen, minden pillanatban összpontosítanunk kell. Ezt nem könnyű elérni, főleg, ha nehezebben indul egy-egy hétvége. Az a lényeg, hogy ilyenkor mennyit teszünk meg azért, hogy kimásszunk a gödörből – világított rá a Red Bull kiválósága. – Én mindig úgy állok hozzá a jövőhöz, hogy lesz, ami lesz, nem idegeskedek előre, hogy mi történik velem két hét múlva, inkább megélem a pillanatokat. Mindenki más, szóval nincs rá garancia, hogy ami nálam működik, az másnál is fog. De valójában ez a sport és az élet szépsége, nem? Minden ember különbözik, ám végül sokan képesek más-más módszerrel elérni ugyanazt a célt.

A Formula–1 történetében eddig tíz pilóta nyert legalább három világbajnoki címet, Verstappen Jack Brabham (1959, 1960, 1966), Jackie Stewart (1969, 1971, 1973), Niki Lauda (1975, 1977, 1984), Nelson Piquet (1981, 1983, 1987), illetve Ayrton Senna (1988, 1990, 1991) mellé iratkozhat fel az örökranglistán.

A hétvége menetrendje péntek: 1. szabadedzés 15.30, időmérő 19.00

szombat: sprintkvalifikáció 15.00, sprintfutam 19.30

vasárnap: Katari Nagydíj 19.00

Borítókép: Max Verstappen a Japán Nagydíjat is megnyerte (Fotó: MTI/EPA/Franck Robichon)