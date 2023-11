Szoboszlai Dominik: Ennek alap dolognak kellene lennie + videó

– Most már hatvanötezer ember nézi végig a meccsünket a stadionban, és szerintem a minket tévében nézők száma is emelkedett. Ezt saját magunknak köszönhetjük, legyen az a mester vagy a játékosok, akik az elmúlt öt-hat évben csatlakoztak a válogatotthoz. Ezért tenni kell, és mi minden egyes alkalommal meg is tesszük a magunkét, száz százalékot nyújt mindenki, emiatt vagyunk ilyen sikeresek – mondta Szoboszlai Dominik.

Borítókép: Szoboszlai Dominik és társai teli torokból éneklik a magyar himnuszt a mérkőzés végén (Fotó: MTI/Hegedüs Róbert)