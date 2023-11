Rossi kifecsegett egy titkot: a segítői lecserélték volna Szoboszlait

Benne van Szoboszlai lábában, hogy ilyen gólokat szerez

– Mindig is azt vallottam, hogy minden edző, még a legnagyobb edzők sikere is elsősorban az általuk irányított játékosok minőségén múlik.

Nagyon örülök, hogy Dominik edzője lehetek. Nem véletlenül a Liverpool futballistája, benne van a lábában, hogy ilyen gólokat szerez. Rendelkezik azzal a ritka képességgel, hogy meg tudja fordítani a mérkőzések menetét.

Jürgen Klopp is rendszeresen végig a pályán tartja, nyilván ő is hozzám hasonlóan látja Dominik képességeit, s ő ráadásul nap mint nap dolgozik vele. Dominik itthon már most kivételes játékos, nemzetközi szinten akkor lép majd a legjobbak közé, ha a futball elitjében is rendszeresen gólt szerez – mondta Rossi, majd egy titokról is lerántotta a leplet: