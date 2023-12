Dárdai Pál és fia drámai, tizenegyespárbajban aratott győzelmet ünnepelhetett

Az utolsó két állva maradt, magyar érdekeltségű csapat éppen egymás ellen játszott a Német Kupa nyolcaddöntőjében szerda este. A vezette Hertha 55 ezer néző előtt az ugyancsak másodosztályú Hamburgot fogadta, amely ellen volt törlesztenivalója, hiszen a bajnokságban az ellenfél 3-0-s sima győzelmet aratott ellene ebben a szezonban korábban.

Dárdai Márton és a Hertha drámai győzelmet ünnepelhetett. Fotó: EPA/CLEMENS BILAN

A Hertha most meg akarta mutatni, hogy azóta sokat fejlödött, és a 21. percben Reese góljával meg is szerezte a vezetést. Nem sokáig örülhetett Dárdai Pál, ugyanis a Hamburg még az első félidőben fordítani tudott, amiben a magyar származású, de szlovák válogatott Bénes László játszotta a főszerepet: a 31. percben gólpasszt adott, majd a 43.-ban maga is bevette a Hertha kapuját.

Kétszer is drámai Hertha egyenlítés

Ezzel 2-1-re vezetett a Hamburg, és sokáig úgy tűnt, hogy ez lesz a vége. A vendégeknél a 72. percben lecserélt Németh András már a kispadról nézhette, ahogy a Hertha a 90. percben Dárdai Márton gólpassza után Reese újabb találatával kiegyenlített, és hosszabbításra mentette a meccset.

A ráadásban újra a Hamburg került előnybe egy 102. percben szrezett góllal, de a 3-2 sem volt elég neki, a Hertha megint a legvégén, a 120. percben kiegyenlített, ezúttal Kenny révén. Dárdai Pál csapata nem adta könnyen a bőrét, 3-3 után jöhetett a tizenegyespárbaj. Abban a Hertha volt a jobb, mind az öt berlini rúgó a kapuba talált, a negyedik hamburgi viszont hibázott, így 5-3 lett a párbaj vége. A Hertha jutott a negyeddöntőbe.

Dárdaiék mellett a Leverkusen, a Stuttgart, a Kaiserslautern, a Düsseldorf, a St. Pauli, a Mönchengladbach és a harmadosztályú, korábban a Bayern Münchent is búcsúztató Saarbrücken került a legjobb nyolc közé.

