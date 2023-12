Nyúlfarknyi lett olimpiai bajnokunk színésznői pályafutása + videó

Adja magát a felvetés, hogy Szász-Kovács Emese a páston edzőként is átadhatná a tudását a fiataloknak, ám ezt nem tervezi.

– Nem valószínű, hogy edzőként is jelen leszek, mert ez nem egy kisgyerekes anyukának való szakma. Délutánonként is ott kellene lennem a teremben, valamint a hétvégéken is, amikor a gyerekek otthon vannak. Én pedig már úgy élem az életemet, hogy számomra ők jelentik a prioritást, és igyekszem olyan munkát végezni, amit akkor tudok, amikor ők éppen óvodában vannak. A szakosztályunk társelnökeként benne vagyok a vívásban, építjük a Vasas utánpótlását a magyar vívás palettáján, és ezt a feladatot nagyon élvezem. Örülök, hogy tudok segíteni a vívásban, s ez tényleg olyan állás nekem, ami mellett a gyerekeimet tudom prioritásban tartani – mondta olimpiai bajnokunk, akinek a gyermekei, Maja Magdolna és Levente Győző augusztusban voltak négyévesek.

Szász-Kovács Emese bekerült a Magyar Olimpiai Bizottságba is, a Magyar Olimpiai Bajnokok Klubja ugyanis tavaly szeptemberben három főt delegálhatott a szervezetbe, és az öttusázó Fábián Lászlóval, valamint a vízilabdázó Fodor Rajmunddal együtt képviselheti az elit társaságot a MOB közgyűlésein. A sportdiplomáciai munka pedig felkeltette az érdeklődését.

– Már ott lehettem a MOB tavaszi közgyűlésén, ami megtisztelő volt, és nagyon élveztem, hogy részt vehetek a magyar sport nagy döntéseiben. Mindez annyira megtetszett, hogy idén ősszel elkezdtem egy sportdiplomáciai szakasszisztensi képzést a győri egyetemen, most ezt tanulom, minden szombaton ott vagyok az iskolában. Utaznom azonban szerencsére nem kell, mert ez egy kihelyezett kar Budapesten. Már tartott előadást Schmitt Pál korábbi köztársasági elnök és Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár is; nagyon érdekes óráink vannak, és remélem, hogy a tanultakat kamatoztatni tudom majd.