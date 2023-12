Az őszi elsőség után erre a helyezésre vágynak Pakson

Az ötödik helyen végzett Paks a legutóbbi idény során 49 pontot gyűjtött be 33 forduló alatt, azaz meccsenként 1,48-at. Az ősszel jelentősen javított ezen a statisztikán, 16 forduló alatt 34 pontot szerzett, így jelenleg 2,13 a mérkőzésenkénti pontátlaga, aminél jobbat senki nem produkált az NB I mezőnyében. S bár még a téli szünet előtt egy forduló hátravan, a tolnai csapat lett az „őszi bajnok” a magyar élvonalban, négy ponttal előzi meg a címvédő, jelenleg második Ferencvárost.

Van ok az örömre Pakson Fotó: MTI/Vasvári Tamás

Hasonló forgatókönyvre még Pakson sem számítottak, de természetesen örömmel tölti el a klubvezetőket a tabella látványa. Erről a Paksi FC ügyvezetője, Haraszti Zsolt nyilatkozott a Nemzeti Sportnak. – Természetesen nagyon örülök, hogy az első helyről várjuk a tavaszi folytatást, de nem is a helyezés miatt vagyok boldog, inkább a pontszám miatt. Nem gondoltam volna, hogy a csapatnak sikerül harmincnégy pontot gyűjtenie tizenhat forduló alatt. Így reális esélye lesz arra, hogy a tavasszal is meghatározó szereplő legyen.

Haraszti hozzátette, a célkitűzésük az volt, hogy erős középcsapatnak számítsanak az NB I kiegyenlített mezőnyében, hiszen gyakoriak a hullámhegyek és hullámvölgyek. – Sokak által elcsépelt közhely, de ettől még igaz: a tizenkét csapatos NB I-ben nagyon kiegyenlített a mezőny, és legalább hét-nyolc csapat minden idény előtt a bennmaradást tűzi ki célként. Nem is lehet csodálkozni ezen a hozzáálláson, hiszen sok példát lehetne sorolni az elmúlt évekből a Vasastól a Debrecenig, amikor egy-egy érmes együttes a következő idényben kiesett az első osztályból.

Korábban a Paks ügyvezetője a negyedik–hatodik helyezés elérésében bízott, most már viszont mer nagyobbat álmodni. Igaz, még nem aranyérmet. – A hatodik helyezés most már csalódással töltene el. Nem azt mondom, hogy az aranyéremmel számolunk, de úgy gondolom, most már az első négy hely valamelyikének elérése reális cél.

Borítókép: Haraszti Zsolt (Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila)