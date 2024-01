Csányi Sándor: „Marco Rossi akkor sem tudna elmenni, ha szeretne”

nemrég Olaszországban arról nyilatkozott, hogy kapott ajánlatot a Premier League-ből, korábban pedig egy Bundesliga-csapat csábításáról is lehetett hallani. Csányi Sándor most tisztázta, a válogatott népszerű szövetségi kapitánya 2026. január elsejéig nem megy sehova, addig szól ugyanis a jelenlegi szerződése.

Csányi Sándor és Marco Rossi megállapodtak. Fotó: MTI/Illyés Tibor

– Olyan a szerződés, hogy el se tud menni, ha szeretne, akkor sem – hangsúlyozta Csányi, akinek a szavait az MTI idézte.

Rossi 2018 nyara óta irányítja a válogatottat, amely tavaly – 1985 után először – egyenes ágon jutott ki egy nagy tornára, miután veretlenül végzett Európa-bajnoki selejtezőcsoportja élén.

Miért így járt el az MLSZ az Eb-jegyekkel?

Csányi Sándor beszélt a magyar válogatott Eb-belépőiről is, az UEFA adatai szerint az együttes Svájc, Németország és Skócia elleni csoportmeccsére is négy- és ötszázezer közötti jegyigénylés futott be Magyarországról.

– Négyszázezer-ötszázezer jegyigénylés nyilván nem ugyanennyi embert takar, hiszen többen két-három internetcímen jelentkeztek be jegyekért az én ismerőseim közül is – árulta el az MLSZ elnöke. – Másrészt pedig kétszázezer tagja van az MLSZ szurkolói klubjának, tehát valószínű, hogy a zömét a jelentkezőknek ők tették ki. Tízezer jegy volt összesen, amit ki tudtunk volna más feltételekkel is sorsolni, de úgy gondoltunk, hogy figyelembe véve az előbb mondott arányokat, ez egy korrekt megoldás, és nem tettünk különbségeket.