Szoboszlai és a halálfej, Klopp beszélt a visszatérőkről, de már előre néz

A Liverpool az FA-kupában könnyedén jutott a 16 közé, és a szurkolói annak is örülhettek, hogy a Norwich City ellen 5-2-re megnyert meccsen a csapat három sérült játékosa visszatért a pályára: Trent Alexander-Arnold és Andy Robertson. Szoboszlai és Robertson az 55., Alexander-Arnold a 66. percben szállt be a mérkőzésbe. Szoboszlai egy gólpasszal is észrevetette magát, és volt egy remek lövése is, amit a vendégek kapusa bravúrral hárított.

Szoboszlai mellett Robertson és Alexander-Arnold (66-os) visszatérését is nagyon várták a szurkolók Forrás: X/Liverpool FC

– Trent és Dom nem voltak sokáig távol, nem úgy Robbo. Minden játékperc, amit most a pályán tölthettek, sokat segített nekik. Szóval, a fiúk visszatértek és ez nagyszerű, de őszintén szólva ma elég jól játszottunk nélkülük is. Ám az a fontos, hogy csapatként jól legyünk, és mi legyünk az a csapat, amely ellen a Chelsea és az Arsenal a lehető legkevésbé akar pályára lépni – jegyezte meg Jürgen Klopp már előre nézve, és arra is célozva, hogy amikor vasárnap Szoboszlai és Robertson beállt, már 3-1 állt az eredményjelzőn. A 63. percben aztán honfitársunk szögletből gólpasszt adott Virgil van Dijknak, így lett 4-1 az állás.

Szoboszlai bejegyzése a csapattársainak is tetszik

Szoboszlai Dominik a mérkőzés után az Instagram-oldalán posztolt két képet, amelyekhez ennyit írt: I’am BACK”, vagyis „Visszatértem”, és ehhez egy halálfejes hangulatjelet is tett. Ezt egyébként szinte mindegyik bejegyzéséhez odateszi. A mostanit már több mint 300 ezren lájkolták, többek között a csapatból Ryan Gravenberch, Virgil van Dijk, Luis Díaz és Bobby Clark, valamint a Liverpool hivatalos oldala is.

A Premier League-ben listavezető Liverpool szerdán hazai pályán a Chelsea (9.), vasárnap idegenben az Arsenal (3.) ellen vív bajnoki rangadót.

Borítókép: Szoboszlai Dominik (Forrás: X/Liverpool FC)