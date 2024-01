Húsz éve sokkolta a világot egy fiatal magyar futballista halála

Aki látta, az egész biztosan sohasem felejti el. Az egész országot sokkolta a hír, amit csak tetézett, hogy a tragédia felvételét többször is lejátszották a televíziós csatornák, és milliók voltak kénytelenek szembesülni azzal, hogy ami hihetetlen, ami elképzelhetetlen, az igenis megtörténhet, sőt, meg is történt. Éppen húsz éve, hogy elhunyt Fehér Miklós. Még nem volt huszonöt éves sem. Volt viszont huszonöt válogatottsága, hét gólja, ebből hármat a litvánoknak rúgott Kaunasban 2000 októberében. A Porto vette meg két évvel korábban akkor rekordnak számító 700 ezer dollárért, de többször is kölcsönadta. Aztán 2002-ben szerződtette a Benfica, ahol eleinte nem sok lehetőséget kapott, de amikor éppen gondolkodott a távozáson, egyre többször léphetett pályára. A csapata 2024. január 25-én késő este Guimaresben a Vitória ellen játszott, a magyar csatár addig 27 meccsen szerepelt a klub színeiben, és hét gólt szerzett.

Fotó: Europress/AFP/Paulo Oliveira

Most a hatvanadik percben állt be csereként. A szakadó esőben megrendezett találkozón Fehér nem egészségesen vállalta a játékot – náthával bajlódott már napok óta –, legalábbis a tragédia előtt saját honlapján még erről adott tájékoztatást. A hajrában gólpasszt adott csapattársának, Aguiarnak, amellyel a vendégek megszerezték a vezetést. Pár másodperccel később a játékvezető sárga lapot mutatott fel a magyar válogatott támadónak – nem engedett elvégezni egy bedobást –, aki egy hamiskás félmosollyal és hajának hátrasimításával nyugtázta figyelmeztetését. Fél pillanat sem telt el, Fehér megpróbált újra a játékra összpontosítani, de ekkor mintha valami történt volna vele. Megállt, a fejét előre hajtotta, a háta begörnyedt, kezét a térdére támasztotta, majd tehetetlenül esett hátrafelé a fűre. A két csapat játékosai azonnal körbevették, a játékvezető engedélyt adott az orvosi segítségre. Tizenöt percig állt a játék, ekkor már lehetett tudni: nagy a baj.

Már a pályán próbálkoztak az újraélesztésével, valaki elrohant a mentőért. A pályán néhányan a földre borulva sírtak, később a játékvezető félbeszakította a mérkőzést… Fehért azonnal a guimaraesi kórházba szállították, ahol hiába küzdöttek életéért az orvosok, már ők sem tudtak rajta segíteni. A tragédiát követően derült ki igazán, hogy kétéves lisszaboni működése, de korábbi szereplései, valamint a magánéletben tanúsított magatartása nyomán mennyire népszerűvé vált a fiatal magyar sportember az Atlanti-óceán partvidékén. Utolsó egyesülete, a Benfica méltóképpen meg akarta őrizni Fehér Miklós emlékét: úgy döntött, hogy visszavonultatja a 29-es mezt, amit ezek után már senki más nem viselhet többé labdarúgói közül, és a klub stadionjában szobrot állít a tiszteletére.

Fotó: Wikipedia

Egy évre rá felavatták Fehér Miklós mellszobrát a stadionban. A méretarányos, bronzból készült térplasztikát, Domingos Soares Franco alkotását az egyesület elnöke, Luis Filipe Vieira és a néhai futballista családja leplezte le az aréna egyik, ez alkalomból zsúfolásig megtelt aulájában. A kórháztól már korábban megszerezték azt a szerelést, amelyben a támadó elhunyt, és egy vitrinben ezt is kiállítják a stadionban. Fehér Miklóst Győrben temették el, emlékét itthon is őrzik, a klub akadémiája az ő nevét viseli.

FEHÉR MIKLÓS

1979. július 20.–2004. január 25. Csapatai: Rába ETO, FC Porto, SC Salgueiros, SC Braga, Benfica. Sikerei: portugál bajnoki cím, kétszeres Portugál Szuperkupa-győztes, 1997 legjobb ifjúsági játékosa, 2001-ben legjobb utánpótlás-játékos, Puskás Ferenc-díj, mesterhármas a válogatottban (Litvánia–Magyarország 1-6, 2000., 10. 11.), a Bragával 4. helyezés és házi gólkirályi cím, a Salgueirosszal 5. helyezés és házi gólkirályi cím.

Borítókép: A Benfica visszavonultatta Fehér Miklós 29-es mezét, a szurkolók is meggyászolták (Fotó: Europress/AFP/Paulo Oliveira)