Látszólag minden elmélet megdőlt, kikaptak a németek a kézilabda Eb-n

Magyarország–Szlovénia az ötödik helyért

Kialakultak tehát a helyosztók. Az elődöntőben Franciország–Svédország és Németország–Dánia párharc lesz, Magyarország pedig Szlovéniával csap össze az ötödik helyért. A magyar válogatott tehát ugyan érem nélkül, üres kézzel tér haza az Eb-ről, de az ötödik helyért vívandó meccsnek is van presztízse. Arról nem is beszélve, nem mindegy, hogy a magyar játékosok milyen szájízzel térnek haza Kölnből. A magyar szurkolók is megtanulták, hálásnak kell lenni minden sikerért. Az ötödik hely végképp annak számítana. S persze tekintélyt adna az olimpiai selejtezőre is, amelynek beosztásával meg kell várnunk az Afrika-kupa végét. Az igazán lényeges kérdések nem is Kölnben dőlnek el.