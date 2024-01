A magyar játékosok elszántan nyilatkoztak a franciák elleni vereség után + videók

Derekasan helytállt a magyar válogatott az Európa-bajnokság utolsó középdöntős meccsén a magyar válogatott. Az olimpiai bajnok és a tornán még veretlen franciákkal végig tartani tudta a lépést, és amikor hatgólos hátrányba került, akkor sem adta fel, ki tudott egyenlíteni. Többre nem futotta az erejéből a tét nélkül játszó klasszisok ellen – Franciaország már mindenféleképpen megnyerte a középdöntős csoportot –, de bánatra nincsen ok, mert a magyar csapat így is játszhat az ötödik helyért pénteken Szlovénia ellen.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

– Megpróbáltunk győzni és az elődöntőbe jutni, de tudtuk, hogy nehéz dolgunk lesz. Az első félidőben nem játszottunk jól, problémáink voltak támadásban és védekezésben is, nagyon sok lerohanásgólt kaptunk – nyilatkozta a meccs utáni sajtótájékoztatón José María Rodríguez Vaquero, azaz Chema Rodrígez szövetségi kapitány. Hozzátette, a franciáknak remek játékosai vannak, akik eleinte szinte tökéletesen kézilabdáztak, éppen ezért nagyon büszke a saját játékosaira, hogy komoly hátrányból is vissza tudtak kapaszkodni. Megjegyezte, aki nyerni akar egy olyan csapat ellen, mint a német vagy a francia, annak nagyon jól kell védekeznie, szinte száz százalékon kell teljesítenie elöl és hátul, és az is kell hozzá, hogy az ellenfélnek is rossz napja legyen.

A spanyol edző hangsúlyozta, pénteken a szlovénok ellen mindent beleadnak majd, mert szeretnék történelmi szerepléssel zárni a tornát.

– Tanulnunk kell a ma látottakból, a támadás-védekezés közötti egyensúlyon javítanunk kell – mondta. Meglátása szerint jó állapotban vannak a játékosok, a franciák elleni mérkőzés sem a fizikai felkészültségen múlt, hiszen végig tudták harcolni a hatvan percet.

Nedim Remili, a Telekom Veszprém átlövője hibátlan lövőteljesítménnyel, és hét góllal zárta a mérkőzést. Mint elmondta, miután az ő játékuk alapja a sebességük, eszükbe sem jutott úgy kiengedni, mint kedden a szlovénoktól, illetve a norvégoktól simán kikapó dánok és svédek tették. Ebben pedig remek riválisra találtak a hatvan percen át hatalmasat küzdő magyar válogatottban.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

– A legjobb játékunkra volt szükségünk, hogy nyerjünk. Jól kezdtünk, jók voltak a ritmusváltások, az első tíz percben nagyon sokat futottunk. Tudtuk, hogy tempót kell bevinni a játékába, amiből előnyt tudtunk kovácsolni. Aztán labdaszerzésekből visszajöttek a magyarok, de három-négy góllal mindig vezetni tudtunk, így igazán közel azért nem kerültek hozzánk. Szerintem jó játékot játszottunk, fel tudunk készülni az elődöntőre. Minden tiszteletünk a magyar csapaté azért a játékért, amit mutatott, gratulálunk neki. Számunkra fontos volt, hogy fenn tudjuk tartani a tempónkat, szükségünk van erre, mert ez a játékunk alapja. Megtiszteljük a tornát és az ellenfelet is azzal, hogy a legjobb játékunkat nyújtjuk – mondta lefújás után a meccs emberének választott Nedim Remili az M4 Sportnak adott nyilatkozatában.

A balátlövő Ligetvári Patrik szerint a visszarendeződéssel volt a legnagyobb gondja a magyar csapatnak.

– A felállt fal elleni védekezésünkkel nem volt gond, inkább az volt a baj, hogy nem tudtunk visszarendeződni, és nem tudtuk felállt fal elleni lövésekre kényszeríteni a franciákat, és akkor nagyon sok gólt kaptunk. Akkor majdnem el is ment a mérkőzés, de szerencsére vissza tudtunk kapaszkodni.

Ligetvári arra utalt, hogy 4-1-es magyar vezetés után a franciák fordítottak és 15-10-re elhúztak, de a második félidő elején már 20-20 volt az állás. Veresége ellenére a csapat továbbjutott csoportjából, ugyanis a harmadik helyen végzett, és pénteken 15 órától Szlovéniával játszhat az ötödik helyért, ugyancsak Kölnben. A veszprémi kézilabdázó megjegyezte, a torna előtt a hatodik helyet aláírta volna, de a történelmi győzelem lehetősége motiválja őket, hiszen a magyar válogatott Európa-bajnokságon még sosem végzett a hatodik pozíciónál előrébb.

– Mindent meg fogunk tenni, mert ez a csapat megérdemelné, de a visszarendeződésben fejlődnünk kell, mert már mindegyik csapat fáradt, és felállt fal ellen nehezebben lő gólokat. Jól ismeri egymást a két csapat, biztosan jó és kiélezett mérkőzés lesz.

Borítókép: A magyar csapat megérdemelte a tapsot a franciák ellen (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)