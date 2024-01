Csöndes, tét nélküli meccsen nem vallott szégyent a magyar válogatott

Izland megtette a kívánt szívességet a magyar válogatottnak az Európa-bajnokságon: 26-24-re legyőzte Ausztriát. Ennek azért volt jelentősége, mert így a magyar csapat minden más eredménytől függetlenül legalább a harmadik helyen végez a csoportban, ami azt jelenti, hogy játszhat az ötödik helyért. Elméletileg ennél szebb pozícióra is lehetett esélye, ám ahhoz le kellett volna győzni a franciákat, a horvátoknak pedig a németeket, ennek azonban több okból is roppant kicsi volt a valószínűsége.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Pedig a magyar válogatott nagyon jól kezdett, gyors játékkal három perc alatt elment 4-1-re, ekkor elsősorban a szélső Imre Bence remekelt. A franciák ekkor felpörgették a saját tempójukat, mindig pillanatok alatt helyzetbe kerültek, és egy ideig csak azért nem tudtak egyenlíteni, mert Ancsin Gábor átlövésből, pedig beállóból rendre a kapujukba talált. Ugyanakkor várható volt, hogy ha más nem nő fel melléjük, akkor baj lehet, mert a védekezésben szinte sohasem sikerült megfelelően visszarendeződni.

Csak felzárkózni sikerült

Tíz perc elteltével jöttek is a hibák, az eladott labdák, Franciaország pedig nem csak kiegyenlített, át is vette a vezetést. Különösen Nedim Remili, a Veszprém játékosa villogott, az ő lövései mindig a hálóban kötöttek ki. Ritkán kellett felállt védelem ellen támadniuk a franciáknak, mert középkezdésből vagy szerzett labda esetén indításból másodpercek alatt ziccerekhez jutottak, amelyeket ki is használtak, és ezzel fokozatosan elhúztak hat góllal.

Érződött, hogy a mérkőzésnek nem volt nagy a tétje, az ellenfél már vereséggel is megnyerte volna a csoportot, a magyar csapatnak csak papíron volt esélye az elődöntőre, és így a védekezés az egyik oldalon sem volt annyira kemény, mint kellett volna.

Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Jellemző, hogy a 28. percben történt meg az első kiállítás, akkor Rosta Miklóst küldték ki a játékvezetők két percre egy nem súlyos szabálytalanság miatt. Az első félidő végén sikerült felzárkózni 20-18-ra, és ezzel nyílt maradt a mérkőzés a folytatásra. Több mint hárompercnyi gólínséget tört meg üres kapus találata, majd Andó Arián védett bravúrral, és sikerült kiegyenlíteni 20-20-ra!

Erre hatgólos hátrányban kicsi esély mutatkozott, de a vezetést nem tudta visszavenni a magyar válogatott. Újra jöttek az eladott labdák, Lékai Máté és Imre Bence is kihagyott egy-egy hétméterest, azaz az igazán nagy lépést nem sikerült megtenni a bravúr felé. Tapadni viszont tudott a csapat a franciákra, akik folyamatosan egy-két góllal vezettek, és szemlátomást nekik ennyi elég is volt. Ahogy teltek a percek, úgy lassult le mindkét csapat, kissé kényelmesen kézilabdáztak. A franciák nem adtak esélyt a fordításra, 35-32-re nyertek, így a németek és a horvátok mérkőzésétől függetlenül eldőlt, hogy nem lehet második a magyar válogatott, és az ötödik helyért játszik majd pénteken Szlovéniával.

Borítókép: Dika Mem megállítása sok gondot okozott a magyar védelemnek (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)