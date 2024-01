Roger Federer hihetetlen ütése feljavítva, Valkusz Máté előadásában + videó

– Volt egy szép ütésem, amit nem minden nap lát az ember. Én is csodálkoztam. Nagy volt a szél, kellett hozzá egy kis szerencse is, de az mindig kell az ilyen ütésekhez. Remélem, majd beneveznek a top 10 ütésbe. Inkább ne is üssenek ennél szebbet! – mondta a mérkőzés után Valkusz Máté az Eurosportnak.

Roger Federer ütött majdnem olyat, mint Valkusz Máté

A hasonló improvizatív megoldások nagymestere a hússzoros Grand Slam-bajnok Roger Federer volt, aki 2018-ban Rotterdamban ütött egészen hasonlót, mint most Valkusz. Hadd kekeckedjünk: Valkusz fel is javította a svájci legenda ütését, hiszen ő közvetlen nyerőt ütött a pályának háttal állva, Federernek további egy ütésre volt szüksége, hogy megnyerje a pontot.

Valkusz az emlékezetes bravúrütés mellett annak is örült, hogy hat meccslabdát is hárított, s kétszer is úgy vette el Purcell adogatását, hogy az ausztrál már a meccsért szervált.