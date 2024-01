Novak Djokovics az Australian Open-rajt után már edzői karrierjére készül

Djokovics aztán feljebb kapcsolt, egymás után nyert nyolc játékot, de így is négy órát töltött a pályán, mire legyűrte Prizmicet. A hálónál szemtől szembe is megdicsérte Djokovics fiatal ellenfelét, majd megtapsoltatta őt a melbourne Rod Laver Aréna közönségével, s nyilatkozataiban is áradozott Prizmicről.

– Szeretnék majd csatlakozni a stábjához, mert óriási eredményeket fog elérni – szögezte le Djokovics, miközben a fejéhez kapott, hogy éppen kétszer annyi idős, mint a horvát tehetség, azaz akár egyszer az edzője is lehet.

A mérkőzésen kommentáló Nick Kyrgiosnak a húszévesen már top 10-es dán Holger Rune jutott eszébe Prizmic játékáról. Érdekes párhuzam, hogy a 2021-es US Openen Rune is Djokovics ellen vívta karrierje első GS-főtáblás meccsét, és ő is tudott szettet elvenni a szerb klasszistól.

Djokovics mellett Fritz és Rubljov is megizzadt

Djokovics a kieséshez a kemény csata ellenére nem járt közel, az ötödik kiemelt Andrej Rubljov viszont igen, volt minibrékhátrányban a döntő szett rövidítésében a brazil Thiago Seyboth Wild ellen, aki tavaly, a Roland Garroson Danyiil Medvegyev kiejtésével okozott szenzációt. Rubljov azonban fordítani tudott, és továbblépett, ahogy öt szettben jutott tovább a kiemeltek közül Taylor Fritz és Francisco Cerúndolo is, utóbbi lesz a második fordulóban Marozsán Fábián ellenfele, aki a korábbi US Open-bajnok, de hosszú sérülés után visszatérő Marin Cilicet győzte le négy játszmában.