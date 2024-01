Djokovics és a lehetetlen küldetés: kezdődik az Australian Open

Vasárnap kezdődik az Australian Open, az év első Grand Slam-versenye, s ki más lehetne a nagy esélyes, mint Novak Djokovics. A szerb klasszis a legutóbbi öt kiírásból csak egyet, a 2022-est nem nyerte meg, amikor a torna kezdete előtt kitoloncolták Ausztráliából. Hasonlóra most nem számíthatnak a riválisok, a pályán kellene megállítaniuk a huszonégy Grand Slam-trófeájával és tíz Australian Open-sikerével egyaránt csúcstartó Djokovicsot. A korábbi bajnokok közül rajta kívül Rafael Nadal újabb sérülése miatt csak Stan Wawrinka nevét találjuk a férfifőtáblán, a nőknél ellenben szülés után visszatér a mezőnybe két korábbi győztes, Angelique Kerber és Oszaka Naomi is, s a világelső Iga Swiatek rögtön a 2020-as AO-bajnok Sofia Kenin ellen kezd. A női versenynek Arina Szabalenka vág neki címvédőként, de egy hete alaposan elverte őt a brisbane-i tornadöntőben Jelena Ribakina. A női főtáblára nem jutott fel magyar játékos, a férfiak között viszont új magyar csúcsként három játékosunk is várja az első kört: Marozsán Fábián, és Valkusz Máté.

Novak Djokovics jó hangulatban: kezdődik az Australian Open, amelyet már tízszer megnyert (Fotó: MTI/EPA/Mast Irham)

Mikor kezdődik az Australian Open?

Változik az Australian Open menetrendje a korábbi évekhez képest, a szervezők követik a Roland Garros példáját, tizenöt naposra nyújtják a tornát, így már vasárnap, magyar idő szerint hajnal egy órakor elkezdődik a torna.

Melbourne-ben abban bíznak, hogy ez a lépés segít megelőzni az olyan éjszakába nyúló meccseket, mint amilyet tavaly Andy Murray és Thanasi Kokkinakis vívott egymás ellen.

Ki nyerhet Novak Djokovics ellen Ausztráliában?

A férfi címvédő, Novak Djokovics már az első nap pályára lép, a Rod Laver Aréna esti programjában a horvát szupertehetség, a tizennyolc éves Dino Prizmic ellen kezd, aki tavaly megnyerte a junior Roland Garrost, Djokovicsnak viszont idén még aligha okozhat gondot. A szerbre a torna közepén nosztalgiarangadók várhatnak, a harmadik fordulóban Andy Murray, a negyedikben Stan Wawrinka is lehet az ellenfele, bár utóbbi esetben sokkal valószínűbb, hogy a tavalyi US Open elődöntőjének párosítása ismétlődik meg Novak Djokovics és Ben Shelton között.