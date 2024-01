Zverev nem jön Tatabányára, reagált a magyar kapitány

A kapitány elárulta, hogy a magyar csapat hétfő óta készül Tatabányán. Nagy Zoltán jó színvonalú meccsekre, s mivel a jegyek már rég elkeltek a pénteken és szombaton zajló párharcra, nagyszerű hangulatra számít.

Mit jelent Zverev távolmaradása az esélyekre nézve?

Zverev már a kétszettes előnyből elveszített Australian Open-elődöntője után is elmondta, hogy betegséggel küzd, s ebből nem épült fel annyira, hogy vállalja a szereplést a Davis-kupában.

– Zverev még tegnap is lázas volt, a hangján is hallható volt, hogy nem múlt el a fertőzése. Az utolsó pillanatig igyekeztünk kivárni, hogy esetleg szombatra bevethető lesz-e már, hiszen egy top 10-es játékos sokat jelenthet egy ilyen párharcban, de túl nagy kockázatot vállaltunk volna azzal, ha kétséges állapotban benevezzük őt. Zverev nélkül ötven-ötven százalék az esély, nemcsak a párharcban, hanem minden egyes mérkőzésen – mondta a német kapitány, Michael Kohlmann, aki dicsérte a tatabányai létesítményt.

Az olimpiai bajnok hiányában is három top 100-as játékossal áll fel a német csapat Jan-Lennard Struff (24.), az Australian Openen párosban elődöntőig jutott Dominik Köpfer (60.) és a Zverev helyére beugró Maximilian Marterer (92.) személyében; utóbbi csak csütörtökön érkezik Tatabányára, miután kedden még Montpellier-ben játszott ATP-tornán. Rajtuk kívül két párosspecialista, Kevin Krawietz és Tim Pütz tagja még a német keretnek, ők tavaly óta rendszeresen együtt játszanak az ATP Touron is. Krawietz korábban kétszer is megnyerte a Roland Garrost férfi párosban, míg Pütz tavaly ugyanott a vegyes páros trófeáját szerezte meg.

A magyar csapatot Marozsán Fábián (57.), (82.), Piros Zsombor (129.), Valkusz Máté (213.) és Füle Mátyás (549.) alkotja, azaz a ranglistahelyezések alapján még Zverev hiányában is kissé a németek felé billen az esélyesség mérlege.

A párharc pénteken 15 órakor kezdődik, aznap két egyes mérkőzést rendeznek. Szombaton 13 órakor a párossal, majd azt követően újabb két egyessel folytatódik a Davis-kupa-selejtező, a győztes válogatott bejut a sorozat őszi világdöntőjébe.